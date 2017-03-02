Ne çok inanmıştık!..

Mustafa Küpçü

İnsan, bir başka insana, bir siyasi görüşe, bir örgüte ya da bir siyasi lidere “inanmak” ister.

“SÖZ” yemin sayılır, hatta “Söz namustur.”

1970 yılından bu yana sürdürdüğüm bir “arşiv” çalışmam var. Yazılarımı yazarken bu arşive bakarım.

Örneğin; “AKP 58. Hükümet Programı” bir örnek. AKP diyor ki;

“Çalışmalarımızı, başta muhalefet partilerimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde, demokratik ve şeffaf bir ortamda sürdüreceğiz. ÇOĞULCU bir demokrasi anlayışı ile, hukuka ve insan haklarına saygı temelinde, sayısal üstünlüğün her şey demek olmadığını bilerek, atılacak önemli adımlarda TOPLUMSAL MUTABAKAT oluşturmak yönünde azami gayreti göstereceğiz.”

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan hükümet programında yer alan bu sözlere “önyargı tutsağı olmayan” pek çok insan umutla bakmıştı.

Kabul etmek gerek ki; AKP hükümetleri Avrupa Birliği’ne girmek için hayli çaba gösterdi! Örneğin; “AB’ye Uyum Yasaları” çerçevesinde, “Domuz, kasaplık hayvan” kapsamına alındı ve; “zina suç olmaktan çıkarıldı!”

Ya sonra?

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile “kapatılmaktan kıl payı oyla kurtuldu” ama “İrticai faaliyetlerin kaynağı” olma damgasını yedi, Hazine payları belirli bir süre kesildi!

Bu olaydan sonra AKP iktidarı adım adım son durağa doğru yol aldı!

Örneğin; AKP’li milletvekili Mehmet Çiçek, “ Bir hakim karar vermeden önce Kur’an’daki ayete bakacak” dedi,(16.2.2006) Cumhuriyet’in bir savcısı çıkıp da; “Sen, üzerine yemin ettiğin anayasayı çiğniyorsun” demedi!

Sonra; 2007 yılında uzun bir kış gecesinde, saat gece yarısını bir saat geçe, AKP’li milletvekillerinin parmakları son bir kez kalktı ve “Hakim ve savcıların, Adalet Bakanlığı mülakatı ile göreve başlayabilmeleri yasa oldu!

2010 Referandumu ile AKP, “12 Eylülcülerden hesap sorma” kreması altında, Yargı’yı dizayn edecek anayasal yetkiler aldı! Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile başladı işe!

O dönemin etkin bir AKP üst düzey yöneticisi; “Yargı da milli iradeye ram olacak” diyordu!

Bundan sonra, zemberek boşaldı! AKP iktidarı tüm eleştirilere göz ve kulağını kapattı! Rize milletvekili Mesut Yılmaz; “İstihbaratın Gülenci olduğu iddiası var” diyordu, duymuyorlardı!

Rahmetli Kamer Genç, Meclis’te; Fettullah’ın devlet organlarını işgal ettiğini söylüyor, AKP’li milletvekilleri üzerine yürüyor, küfürler sallıyorlardı!

Türkiye, “İnsan Hakları ihlalleri” nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce üst üste ve hayli yüklü tazminatlara mahkum oluyor, AKP umursamıyordu.

Nihayet, Türk Ordusu üzerinde alçakça oluşturulan “Kumpas Davaları” ile özellikle Deniz Kuvvetleri dağıtılıyor, kimilerine “kolay terfi piyangoları” vuruyordu.

Bu davanın “SAVCISI” olduğunu söyleyenler, “17-25 Aralık kavgasıyla” bu uyduruk davaların “kumpas” olduğunu kabul ettiler!

Bu arada kimi “enişteler” Yargıtay’da, kimi eski dostlar Danıştay’da, kimileri Sayıştay’da, kimileri Anayasa Mahkemesi’nde görev aldılar!

“Kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşa dava aşma yasağı” bile geldi!

Sonunda öyle bir noktaya geldik ki; Müjdat Gezen Sanat Merkezini yakan kundakçı, savcı tutuklama istemesine karşın Hakim tarafından serbest bırakıldı! ( TV haberi ve oluşan tepkiler üzerine yeniden tutuklandı!)

Buna benzer o kadar çok olay yaşadık ki, artık “YARGI’ya GÜVEN” kalmadı!

Dikkat ediniz; Türkiye “suç patlaması” yaşıyor! Cezaevleri tıka basa dolu. 175 yeni cezaevi inşa ediliyor! Çoğu insan kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyor!

Ve bizler soruyoruz;

HUKUK DEVLETİ NEREDE?