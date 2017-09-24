Ne istiyorsunuz bu başı açık kadınlardan?

Mesut Akbulut

24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde İBDA hareketine yakınlığıyla bilinen Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu”nda konuşmacı olan Emine Merve Akyüz, “Müslüman kadınında bir tesettür olmalıdır. Başları biraz açılmış, kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez” demişti. Tam bu şoku atlattık derken bu defa Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın paylaşımı, Türkiye’yi ayağa kaldırdı…

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2013 yılından bu yana Gölcük Müftülüğü yapan Mehmet Yazıcı’nın Facebook hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...” diye yaptığı paylaşım, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Paylaşımın basında yer almasının hemen ardından, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, müftü Yazıcı ile ilgili jet soruşturma açtı. Konuyu Kocaeli Valiliğine de bildiren Altıntaş, soruşturma için valilikten müfettiş talep etti. Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın paylaşımına ulusal gazetelerin önemli yazarları da köşelerinde tepki gösterdi… Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan’ın yazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

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ERTUĞRUL ÖZKÖK-HÜRRİYET

Şuursuz bir müftüye anladığı dilden 4 soru

ÖNCEKİ haftanın konusu “domatesin kabuğuydu”...

Şuursuz bir Müslüman hanımefendi, başörtüsüz kadını kabuğu soyulmuş domatese benzetti...

Tam bu şoku atlattık derken bu defa şuursuz bir müftü efendi çıktı.

Arkadaşın Facebook hesabı var ya...

Bakın oraya ne yazmış:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...”

Aslanım müftü kardeşim benim...

Esprini yesinler...

Başı açık kadına hakaret edeyim derken, başı örtülü kadına da aynı hakareti ettiğinin farkında olmayacak kadar kendinden geçmişsin...

Madem espri yapmayla başladık, hadi hep birlikte eğlenelim.

Buyurun size harika bir “MMT”...

Mütedeyyin Müftü Testi...

SORU 1: Mağazadaki ambalajı açılmış ürün başı açık kadınsa, ambalajı açılmamış ürün ne oluyor?

a) Kabuğu soyulmamış domates

b) Kesilmemiş karpuz

c) Dövülmemiş pirzola

d) Kutusu açılmamış bonbon şekeri

e) İçilmemiş lohusa şerbeti

SORU 2: Başı açık kadın vitrindeki ambalajı açılmış ürünse, başı örtülü kadın vitrindeki ne oluyor?

a) Vitrindeki eşya

b) Askıdaki elbise

c) Stoktaki ürün

SORU 3: Ambalajı açılmış ürün yarı fiyatına satılıyorsa, ambalajı açılmamış ürün kaç paraya satılır?

a) İki katına

b) Üç katına

c) Dörtte bir fiyatına

d) Yok pahasına

SORU 4: Ambalajı açılmış veya açılmamış ürün kaç türlü satılır?

a) Peşin fiyatına

b) Taksitle

c) Krediyle

d) Veresiye

Kadını domates olarak gören güya Müslüman bir kadın... Kadını ambalajlı veya ambalajsız ürün olarak gören güya bir müftü... Vah vah vah... Zırvalayan zırvalayana.... Hepsi başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlara hakaret kuyruğuna girdi... Ve bir zamanlar “Başörtüsü üniformadır” dendiğinde ayağa kalkan başörtülü kadınlar... Domates, ambalaj, ürün muhabbetine Fransız... Eee o zaman bari siz söyleyin... Kadın domates mi, ürün mü, eşya mı...

Önemli not: Bu yazı için başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlardan özür diliyorum. Ama bu müftü bozuntusunun anlayabileceği başka bir dil olduğunu sanmıyorum. Lütfen hiçbir kadın bu yazıyı üzerine alınmasın. Kadın da erkek de ne teşhir edilecek üründür, ne satılacak maldır...

EEE tabii önümüze böyle “ambalajı açılmamış mal” gelirse biz de Diyanetimizin yeni başkanına sorarız. Sayın Başkan... Vitrindeki ambalajı açılmış ürün, “sekülerizmin kıskacında kıvranan” kadınsa... Sizin bu ağzına biber sürülecek, ambalajına dokunulmamış müftünüz neyin kıskacından kaçıp buralara gelmiş.

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FATİH ALTAYLI- HABERTÜRK DİN ADAMLIĞI DA DEĞİL, ADAMLIK DA

GÖLCÜK Müftüsü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...” diyor. Ben de ona en hafifinden ama yine de belki “anlamayacağı” bir şey söyleyeyim. Kadın bedeni ve kimliği üzerinden benzetmeler yapmak, din adamlığı olmadığı gibi adamlık da değildir. Eğer bu müftü müftü olarak kalırsa, onu orada tutanlar da yönetici değildir.

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AHMET HAKAN- HÜRRİYET GAZETESİ

MÜFTÜLERİN YÜZ KARASI

RAHMETLİ babam müftüydü.

Önceleri Erbakancıydı, sonra Tayyip Erdoğancı oldu. Vefatına kadar da Tayyip Erdoğan’ı destekledi. Mahmut Efendi’ye meftundu, İsmailağa Cemaati’ne bayağı yakındı. Abdülhamid’i severdi. Kısacası... Babamın düşünce ve gönül dünyası, “muhafazakâr” dediğimiz insanların düşünce ve gönül dünyasıyla aynıydı.

Ama başka özellikleri de vardı rahmetli babamın: - Hiç kimseye kılığı kıyafeti nedeniyle laf sokmayı aklından bile geçirmezdi. - Kendisi gibi olmayan insanlarla her zaman olumlu diyaloglar kurmaya özen gösterirdi. - Hiçbir durumda terbiyesini bozmaz, kendinden farklı yaşayan insanlara sonsuz saygı gösterirdi. - Çirkin imaların, müptezel göndermelerin, onursuz yakıştırmaların hayatında hiç yeri yoktu. Bunları neden mi yazdım? Şunun için yazdım:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana!” diye yazan Gölcük Müftüsü’ne bakıp da... Ülkemizin müftüleri hakkında yanlış bir kanaate sahip olmayın diye yazdım. Bu ülkede... - Gölcük Müftüsü gibi müftüler de var. - Rahmetli babam gibi müptezelliğe asla prim vermeyen müftüler de var.

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MÜFTÜ GERİ ADIM ATTI

Öte yandan, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan ilçe müftüsü Mehmet Yazıcı, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Yazıcı paylaşımında şunları söyledi. "Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup '' teşhir malıdır '' notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin Başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın ve bazı din borazanlığı yapanlar, zaman zaman sosyal medya hesaplarından böyle apuk sabuk düşünceleri paylaşıyorlar…

Beyler bırakın, kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın.

Sen eşinin başının kapalı olmasını istiyorsan, eşinin başının açık olmasını isteyene saygı göster…

Ne istiyorsunuz bu başı açık kadınlardan? Anlamış değilim…

Bu ülke, Cumhuriyetle yönetiliyor…

Bu rejimi beğenmiyorsanız, size uygun rejimi olan ülkeye gidin…

Madem Türkiye’de birlikte yaşayacağız, kimsenin yaşam tarzına da dil uzatmayın…

Özellikle de bunu din bezirganlığı yapanlara söylüyorum…

Muhtarın torun sevgisi

Gölcük Neczti Çelik Devlet Hastanesi'nde çalışan kızları Hüğlta Değer Karabektaş ile sevgili eşi Ford Otosan çalışanı Arif Karabektaş çifti, dün sabah evliliklerinin en güzel meyvesini kucaklarına aldılar.

Gölcük Devlet Hastanesi'nde oldukça sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Ali Kuzey'in annesinin de sağlık durumu gayet iyi. Kavaklı Muhtarı Müzeher Değer, büyük kızından dünyaya gelen ilk torunu Ali Çınar'dan sonra, küçük kızının dünyaya getirdiği Ali Kuzey ile oldukça mutlu ve keyifli.