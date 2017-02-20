Ne şiş yandı ne kebap!

Haftanın belki en zor maçlarından birinde, cezalı Kireçocakları, Derince Suni Çim sahasında ağırladığı Karamürselspor Play Off için kalma maçı oynandı.

Her iki takım için birer puan yeterli olacaktı, nitekim maç 2-2 berabere bitti ve iki takım da PlayOff’a yükseldi

KULLAR YANDI

Maçın ilk yarısında, Kireçocaklarıspor üstün futbol ortaya koydu ve 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına daha atak futbol oynayan Karaemürselspor, Fatih’in 74. dakikada attığı beraberlik golü ile maçı 2-2 bitirdi. Maç sonrası her iki takım futbolcuları soyunma odasında Play Off sevinci yaşarken, ikinci sıradaki Kullarspor ise Play Off’a kalamadı, ligi dördüncü sırada tamamladı. Ahmet AKAY

İZMİT KİREÇOCAKLARI: 2 KARAMÜRSELSPOR: 2

STAT: Derince Suni Çim (1.Küme C)

HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Şefik Öner ***, Coşkun Topçu ***

İZMİT KİREÇOCAKLARI: Onur ***, Mehmet *** (Fatih **), Ertaç ***, Emre Tozar ***, Emre Akyol ***, Fehmi ***, Aykut ***, Hamza *** (Barış **), İsa *** (Özgür **), Vedat ***, Yunus Emre ***

KARAMÜRSELSPOR: İlker ** (Burak **), Mehmet ***, Zafer ** (Nurullah **), Emre **, Rıdvan ***, Yiğit **, Melih ***, Ömer **, Turgay ** (Mert **), Mücahit ***, M.Fatih ***

GOLLER: Aykut dk.18, Yunus Emre dk.34 (Kireçocakları), Mücahit dk.23, M.Fatih dk.74 (Karamürsel)

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince BLD Demirspor 20 17 1 2 55 10 52

2-Sultan Orhanspor 20 11 7 2 39 19 40

3-Doğantepespor 20 10 6 4 39 16 36

4-Çınarlıspor 20 11 2 7 46 20 35

5-Büyük Derbentspor 20 9 6 5 30 22 33

6-Değirmenderespor 20 9 3 8 31 33 30

7-Kandıra GB BLD 20 8 5 7 31 25 29

8-Tavşancılspor 20 6 7 7 21 27 25

9-Tavşantepespor 20 7 1 12 24 41 22

10-Başaranspor 20 4 6 10 22 34 18

11-Çenesuyu Plajyoluspor 20 3 4 13 17 52 13

12-Alikahya BLD 20 0 2 18 8 64 -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden çekildi üç puanı silindi

TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA

Tavşancılspor-Büyük Derbentspor: 2-1

Başaranspor-Doğantepespor:0-0

Alikahya BLD-Derince BLD Demirspor:0-3 (Hükmen)

Çınarlıspor-Tavşantepespor:: 1-4

Çenesuyu Plajyoluspor-Sultan Orhanspor: 0-4

Kandıra GB BLD-Değirmenderespor: 4-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Değirmenderespor-Çenesuyu Plajyoluspor:

Sultan Orhanspor-Çınarlıspor:

Tavşantepespor-Alikahya BLD:

Derince BLD Demirspor-Başaranspor:

Doğantepespor-Tavşancılspor:

Büyük Derbentspor-Kandıra GB BLD:

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Kocaeli Nusretiyespor 21 13 5 2 49 22 47

2-Kartepe BLD 21 11 7 2 43 24 40

3-Seka Doğanspor 21 11 5 4 45 25 39

4-İhsaniyespor 21 11 3 6 48 35 39

5-Dilovası BLD 21 10 4 6 38 27 34

6-Kocaeli Güneşspor 21 10 1 9 40 39 34

7-Kocaeli 1937 Sekaspor 21 7 4 9 31 40 26

8-İlimtepe FK 21 7 4 9 32 33 25

9--Yavuzspor 21 5 5 10 22 27 23

10-Gebze Denizliköyüspor 21 4 7 9 27 29 22

11-Gebze Beylikbağı 21 7 1 12 25 45 22

12-Çubuklu Balaspor 21 1 0 19 20 74 0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

TOPLU SONUÇLAR 21.HAFTA

Denizliköyüspor-Gebze Beylikbağı: 1-0

Seka Doğan-Kocaeli 1937 Sekaspor: 0-0

Kocaeli Güneşspor-İlimtepe FK: 2-1

Yavuzspor-Dilovası BLD: 1-0

Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:4-0

İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor: 3-0 (Hükmen)

BU HAFTANIN MAÇLARI 22.HAFTA

İhsaniyespor-Kocaeli Nusretiyespor:

Kartepe BLD-Yavuzspor:

Dilovası BLD-Kocaeli Güneşspor:

İlimtepe FK-Seka Doğan:

Kocaeli 1937 Sekaspor-Gebze Denizliköyüspor:

Gebze Beylikbağı-Çubuklu Balaspor: