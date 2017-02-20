Ne şiş yandı ne kebap!

Her iki takım için birer puan yeterli olacaktı, nitekim maç 2-2 berabere bitti ve iki takım da PlayOff’a yükseldi
KULLAR YANDI
Maçın ilk yarısında, Kireçocaklarıspor üstün futbol ortaya koydu ve 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına daha atak futbol oynayan Karaemürselspor, Fatih’in 74. dakikada attığı beraberlik golü ile maçı 2-2 bitirdi. Maç sonrası her iki takım futbolcuları soyunma odasında Play Off sevinci yaşarken, ikinci sıradaki Kullarspor ise Play Off’a kalamadı, ligi dördüncü sırada tamamladı. Ahmet AKAY
İZMİT KİREÇOCAKLARI: 2 KARAMÜRSELSPOR: 2
STAT: Derince Suni Çim (1.Küme C)
HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Şefik Öner ***, Coşkun Topçu ***
İZMİT KİREÇOCAKLARI: Onur ***, Mehmet *** (Fatih **), Ertaç ***, Emre Tozar ***, Emre Akyol ***, Fehmi ***, Aykut ***, Hamza *** (Barış **), İsa *** (Özgür **), Vedat ***, Yunus Emre ***
KARAMÜRSELSPOR: İlker ** (Burak **), Mehmet ***, Zafer ** (Nurullah **), Emre **, Rıdvan ***, Yiğit **, Melih ***, Ömer **, Turgay ** (Mert **), Mücahit ***, M.Fatih ***
GOLLER: Aykut dk.18, Yunus Emre dk.34 (Kireçocakları), Mücahit dk.23, M.Fatih dk.74 (Karamürsel)
AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Derince BLD Demirspor 20 17 1 2 55 10 52
2-Sultan Orhanspor 20 11 7 2 39 19 40
3-Doğantepespor 20 10 6 4 39 16 36
4-Çınarlıspor 20 11 2 7 46 20 35
5-Büyük Derbentspor 20 9 6 5 30 22 33
6-Değirmenderespor 20 9 3 8 31 33 30
7-Kandıra GB BLD 20 8 5 7 31 25 29
8-Tavşancılspor 20 6 7 7 21 27 25
9-Tavşantepespor 20 7 1 12 24 41 22
10-Başaranspor 20 4 6 10 22 34 18
11-Çenesuyu Plajyoluspor 20 3 4 13 17 52 13
12-Alikahya BLD 20 0 2 18 8 64 -1
NOT: Alikahya Belediyespor ligden çekildi üç puanı silindi
TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA
Tavşancılspor-Büyük Derbentspor: 2-1
Başaranspor-Doğantepespor:0-0
Alikahya BLD-Derince BLD Demirspor:0-3 (Hükmen)
Çınarlıspor-Tavşantepespor:: 1-4
Çenesuyu Plajyoluspor-Sultan Orhanspor: 0-4
Kandıra GB BLD-Değirmenderespor: 4-0
BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA
Değirmenderespor-Çenesuyu Plajyoluspor:
Sultan Orhanspor-Çınarlıspor:
Tavşantepespor-Alikahya BLD:
Derince BLD Demirspor-Başaranspor:
Doğantepespor-Tavşancılspor:
Büyük Derbentspor-Kandıra GB BLD:
AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Kocaeli Nusretiyespor 21 13 5 2 49 22 47
2-Kartepe BLD 21 11 7 2 43 24 40
3-Seka Doğanspor 21 11 5 4 45 25 39
4-İhsaniyespor 21 11 3 6 48 35 39
5-Dilovası BLD 21 10 4 6 38 27 34
6-Kocaeli Güneşspor 21 10 1 9 40 39 34
7-Kocaeli 1937 Sekaspor 21 7 4 9 31 40 26
8-İlimtepe FK 21 7 4 9 32 33 25
9--Yavuzspor 21 5 5 10 22 27 23
10-Gebze Denizliköyüspor 21 4 7 9 27 29 22
11-Gebze Beylikbağı 21 7 1 12 25 45 22
12-Çubuklu Balaspor 21 1 0 19 20 74 0
NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi
TOPLU SONUÇLAR 21.HAFTA
Denizliköyüspor-Gebze Beylikbağı: 1-0
Seka Doğan-Kocaeli 1937 Sekaspor: 0-0
Kocaeli Güneşspor-İlimtepe FK: 2-1
Yavuzspor-Dilovası BLD: 1-0
Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:4-0
İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor: 3-0 (Hükmen)
BU HAFTANIN MAÇLARI 22.HAFTA
İhsaniyespor-Kocaeli Nusretiyespor:
Kartepe BLD-Yavuzspor:
Dilovası BLD-Kocaeli Güneşspor:
İlimtepe FK-Seka Doğan:
Kocaeli 1937 Sekaspor-Gebze Denizliköyüspor:
Gebze Beylikbağı-Çubuklu Balaspor: