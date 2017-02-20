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Ne şiş yandı ne kebap!

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Ne şiş yandı ne kebap!
Haftanın belki en zor maçlarından birinde, cezalı Kireçocakları, Derince Suni Çim sahasında ağırladığı Karamürselspor Play Off için kalma maçı oynandı.

Her iki takım için birer puan yeterli olacaktı, nitekim maç 2-2 berabere bitti ve iki takım da PlayOff’a yükseldi

 

KULLAR YANDI

Maçın ilk yarısında, Kireçocaklarıspor üstün futbol ortaya koydu ve 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına daha atak futbol oynayan Karaemürselspor, Fatih’in 74. dakikada attığı beraberlik golü ile maçı 2-2 bitirdi. Maç sonrası her iki takım futbolcuları soyunma odasında Play Off sevinci yaşarken, ikinci sıradaki Kullarspor ise Play Off’a kalamadı, ligi dördüncü sırada tamamladı. Ahmet AKAY

 

İZMİT KİREÇOCAKLARI: 2 KARAMÜRSELSPOR: 2

STAT: Derince Suni Çim (1.Küme C)

HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Şefik Öner ***, Coşkun Topçu ***

İZMİT KİREÇOCAKLARI: Onur ***, Mehmet *** (Fatih **), Ertaç ***, Emre Tozar ***, Emre Akyol ***, Fehmi ***, Aykut ***, Hamza *** (Barış **), İsa *** (Özgür **), Vedat ***, Yunus Emre ***

KARAMÜRSELSPOR: İlker ** (Burak **), Mehmet ***, Zafer ** (Nurullah **), Emre **, Rıdvan ***, Yiğit **, Melih ***, Ömer **, Turgay ** (Mert **), Mücahit ***, M.Fatih ***

GOLLER: Aykut dk.18, Yunus Emre dk.34 (Kireçocakları), Mücahit dk.23, M.Fatih dk.74 (Karamürsel)

 

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Derince BLD Demirspor      20        17        1          2          55        10        52

2-Sultan Orhanspor               20        11        7          2          39        19        40

3-Doğantepespor                   20        10        6          4          39        16        36

4-Çınarlıspor                         20        11        2          7          46        20        35

5-Büyük Derbentspor             20        9          6          5          30        22        33

6-Değirmenderespor               20        9          3          8          31        33        30

7-Kandıra GB BLD                 20        8          5          7          31        25        29

8-Tavşancılspor                     20        6          7          7          21        27        25

9-Tavşantepespor                  20        7          1          12        24        41        22

10-Başaranspor                     20        4          6          10        22        34        18

11-Çenesuyu Plajyoluspor      20        3          4          13        17        52        13       

12-Alikahya BLD                   20        0          2          18        8          64        -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden  çekildi üç puanı silindi

 

TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA

Tavşancılspor-Büyük Derbentspor: 2-1

Başaranspor-Doğantepespor:0-0

Alikahya BLD-Derince BLD Demirspor:0-3 (Hükmen)

Çınarlıspor-Tavşantepespor:: 1-4

Çenesuyu Plajyoluspor-Sultan Orhanspor: 0-4

Kandıra GB BLD-Değirmenderespor: 4-0

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Değirmenderespor-Çenesuyu Plajyoluspor:

Sultan Orhanspor-Çınarlıspor:

Tavşantepespor-Alikahya BLD:

Derince BLD Demirspor-Başaranspor:

Doğantepespor-Tavşancılspor:

Büyük Derbentspor-Kandıra GB BLD:

 

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O         G        B          M          A         Y         P

1-Kocaeli Nusretiyespor          21        13        5          2          49        22        47

2-Kartepe BLD                       21        11        7          2          43        24        40

3-Seka Doğanspor                 21        11        5          4          45        25        39

4-İhsaniyespor                       21        11        3          6          48        35        39

5-Dilovası BLD                      21        10        4          6          38        27        34

6-Kocaeli Güneşspor             21        10        1          9          40        39        34

7-Kocaeli 1937 Sekaspor       21        7          4          9          31        40        26

8-İlimtepe FK                       21        7          4          9          32        33        25

9--Yavuzspor                       21        5          5          10        22        27        23

10-Gebze Denizliköyüspor    21        4          7          9          27        29        22

11-Gebze Beylikbağı            21        7          1          12        25        45        22

12-Çubuklu Balaspor            21        1          0          19        20        74        0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

 

TOPLU SONUÇLAR 21.HAFTA

Denizliköyüspor-Gebze Beylikbağı: 1-0

Seka Doğan-Kocaeli 1937 Sekaspor: 0-0

Kocaeli Güneşspor-İlimtepe FK: 2-1

Yavuzspor-Dilovası BLD: 1-0

Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:4-0

İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor: 3-0 (Hükmen)

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 22.HAFTA

İhsaniyespor-Kocaeli Nusretiyespor:

Kartepe BLD-Yavuzspor:

Dilovası BLD-Kocaeli Güneşspor:

İlimtepe FK-Seka Doğan:

Kocaeli 1937 Sekaspor-Gebze Denizliköyüspor:

Gebze Beylikbağı-Çubuklu Balaspor:

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