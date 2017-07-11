Necmi Bulut TOBB toplantısında

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Toplantıları, Marmara Bölgesi ile tamamlandı. Kocaeli Ticaret Odası’nı temsilen Başkan Necmi Bulut ve Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın yer aldığı toplantı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya KOTO heyetinin yanı sıra Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de katıldı.

İSTİŞARELER YAPILDI

Toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada istişarelerde bulunmak, bölgelerin avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve bunu iş dünyası için fırsata çevirmek amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Hisarcıklıoğlu, makroekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile ilgili kapsamlı bilgi verdi.

AVRUPA CİDDİ ORANDA BÜYÜDÜ

Dünya ekonomilerin büyüme yolunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu özellikle krizden bu yana ilk defa Avrupa’nın da önemli büyüme sağladığını anlattı. Bu büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar doğurabileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti.

ODA VE BORSALARIN TALEPLERİ DİNLENİYOR

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyümenin önümüzdeki diğer çeyrek dilimlerde de devam edeceğine inandıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınarak hayata geçirildiğinden bahsederken, alınan bu ekonomik tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başladığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istihdam konusunda bir söz verdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedef koyarken, 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi.

BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Toplantının, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan Marmara Bölgesi’nin geçmişi, bu günü ve ekonomik geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak TOBB buluşması ile ilgili fikirlerini ortaya koyan KOTO Başkanı Necmi Bulut ise toplantı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

“Yapılan toplantıda, Kocaeli başta olmak üzere bölgemizin Milli İstihdam Seferberliği’ne yoğun katkısı ve ülkemizin ilk çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme başarısı konuları üzerine durulmuştur. Seferberlik kapsamında ilimizde firma başına 0,8 istihdam sağlanması ve ülkemizin ilk çeyrekteki yüzde 5’lik büyümesi moralimizi yükseltmiştir. Önümüzdeki çeyrekte büyümenin daha üst seviyelerde gerçekleşeceğine dair inancımızı ve azmimizi koruyor, Kocaeli Ticaret Odası olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne katkımızın artarak devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz.”