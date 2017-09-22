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Necmi Hoca’dan, Vali Büyükakın’a ziyaret

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Necmi Hoca’dan, Vali Büyükakın’a ziyaret
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Necmi Özdemir ve Yangın Uzmanları Bilecik Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Necmi Özdemir,Yangın Uzmanları Fikret Kır ve Orhan Oduncu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinin ardından Bakanlar Kurulu kararı ile Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yard.Doç.Dr. Necmi Özdemir Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci, Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Yangın Uzmanları Fikret Kır, Orhan Oduncu hazır bulundu. Son orman yangınından etkilenen Bilecik’te, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın himayesinde ve Necmi Özdemir’in desteği ile Yüksek Lisans öğrencileri tez çalışması olarak “Bilecik Yangın Master planını” hazırlanma kararı alındı.

 

“BİLECİK YANGIN MASTER PLANI HAZIRLANACAK”

Vali Büyükakın’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerinde bulunan Özdemir ve beraberinde ki heyet, “Bundan sonra meydana gelebilecek yangınların vereceği zararı en alt seviyeye indirebilecek çalışmalar ile ilgili olarak Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalışması olarak “Bilecik Yangın Master planı” hazırlamak için çalışmalara başladık” dedi.

 

“NECMİ HOCA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Necmi Özdemir’in bu çalışmasının takdire değer olduğunu söyleyen Bilecik Valisi Büyükakın “Yangınların ülkemize nasıl büyük tahribatlar verdiği hepimizin malumu. Necmi hoca ile birlikte yapacağımız bu çalışmanın yangın konusunda bilinçlenmeye büyük katkısı olacağını biliyoruz. Yapacakları katkılar dolayısı ile Necmi Hoca ve ekibine daha şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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