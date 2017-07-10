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Neco Döner Şirinköy’de açıldı

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Neco Döner Şirinköy’de açıldı
Gölcük Şirinköy’de yeni bir işletme daha hizmete girdi

Necdet Zeyrek tarafından faaliyete alınan Neco Döner Fats Food’un açılışı oldukça görkümle oldu. Düzenlenen törene, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman ve Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Müdürü Gökhan Işık katıldı.

 

SERVİS İMKANI VAR

Şirinköy Kalıcı Konutlar Şirinköy Mahallesi Celal Bayar Caddesi No: 35/1 adresinde hizmete giren mekanın açılışında konuşan işletmeci Necdet Zeyrek, törene katılan tüm konuklarına teşekkür etti. Yapılan açılışın ardından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nöco Döner’de ev ve iş yerlerine servis imkanı da bulunuyor.

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