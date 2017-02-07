Neden olmaz, nasıl olur?

Ayşe SARIZEYBEK / Nlp Uzmani & Pozitif Yasam Danış

İstek ve arzularımızı rahatlıkla gerçekleştiriyor olmak, bize, kendimizi iyi hissettirir. Kendimizi başarılı buluruz. İstediklerimizi rahatça yapabiliyor olmak, çevremizdeki insanların üzerinde yarattığımız algıyı da etkiler. Kendimizi iyi hissetmek, çevremizde yarattığımız algının devamını sağlamak adına girdiğimiz mücadelenin ismine, genelde hayat kavgası veya hayat mücadelesi diyoruz. Ekonomik açıdan daha yetersiz olanlar yaşamlarını daha çok hayat kavgasına benzetirken, durumu biraz daha iyi olanlar hayat mücadelesi demeyi tercih ediyor.

Ekonomik düzey yukarı doğru gittikçe,

kavga ve mücadele tanımı, yerini kurtlar sofrası deyimine bırakıyor.

Şu an bu satırları yazarken bile içim karardı desem yeridir. Mücadele, kavga, kurtlar sofrası. Sanki hayat bir ring alanıymış da, kim kimi yere sererse misali. Hayatı neden böyle algılıyoruz?

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Hayat gerçekten bir mücadele midir? Kurtlar savaşı mıdır? Mesela, ekonomik durumu çok bozuk, karnını bile güçlükle doyuran insanlardan bahsederken ya da komada olan birinden bahsederken yaşam savaşı veriyor deriz. Ölüm döşeğindeki insanla, çok fakir olan insanın halini aynı sözcüklerle tarif ederiz.

Bu bana ilginç geliyor. Çünkü bana göre komadaki hasta gerçekten yaşam savaşı veriyordur. Ölümle yaşamın arasında gidip gelerek büyük bir mücadele içine girmiştir. Diğer yandan çalışmak, para kazanmak, ihtiyaçlarımızı karşılamak, geleceğimiz için maddi birikimler yapmayı mücadeleye ya da savaşla bir tutmak, tamamen bir zihin oyunudur. Zihnimizin yarattığı bir algı karmaşasıdır. Şimdi içinizden hayat çok zor diyebilirsiniz. Ortalıkta iş yok, kriz var diyebilirsiniz. Para olmazsa faturalar nasıl ödenecek diyebilirsiniz. Bu mücadele değil de nedir diyebilirsiniz. İşsizliğin artması, ekonomik krizin olması hükümetlerin sorunudur.

Bizim sorunumuz ise, hayatı bir savaş alanına çevirmemizden kaynaklanır.

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Geçenlerde bir taksiye bindim. Şoför belli ki konuşmayı seven bir tipti. Koltuğa oturmamla beraber başladı trafikten şikayet etmeye. Bu trafiğin haline bak, işimiz çok zor. Bu kadar çok araba mı olur, bla bla bla…. Kaçıp köye gitmek lazım. Benim köyde evim de var, ama gidemiyoruz. Niye gidemiyorsunuz dedim. Ben gitsem hanım gitmez dedi. Sonra başka bir yazlık yerin güzelliğinden bahsetti. Aslında oralarda yaşamak lazım ama gidemiyoruz dedi. Oraya neden gidemiyorsunuz dedim. Çocukları evlendirmeden olmaz dedi. Bu arada, bizim şikayetçi şoförün bir kahvehanesi, iki tane de evi olduğu da konuşmaların içinde ortaya çıktı. Bu sefer de biliyor musun aslında Ege’ de yaşamak lazım abla dedi. Buralarda yaşanmaz diye de eklemeyi de unutmadı. Dinledim dinledim. Sonunda kendi gerçeğini ona itiraf ettim. Aslında siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz dedim. Kendinize ulaşılmaz bir hayal seçerek, sürekli şikayet etmekten mutlu olmayı seçiyorsunuz. Sizin bir yere gitmek gibi arzunuz hakikatte yok. Nereyi söyleseniz hemen ardından bir engel koyuyorsunuz. Mutlu yaşamak ister misiniz dedim. Tabii kim istemez dedi. Öyleyse şikayet etmeyi bırakıp seçiminizi yapın. Dürüstçe deyin ki, ben daha fazla para kazanmak uğruna her gün bu trafiğin içinde dolanmayı seçtim. Köyümde ya da sayfiyede, kiralarımın gelirini alıp dinlenmeyi seçmiyorum. Çünkü yetinmiyorum. Daha fazla para için, daha fazla strese razıyım.

Adam benden hiç böyle bir konuşma beklemediği için biraz bozulmuş olsa da, ben ona gerçekleri anlattığım için mutluydum.

Sizin de şikayet ettiğiniz şeyler varsa, kendinize lütfen şu soruları sorun:

İçinde bulunduğumun durumun daha iyisi nasıl olabilir? Bu soruyu sorduktan sonra cevap vermeyin. Sadece nasıl olabilir diye kendinize defalarca sorun. Cevapları sonra bulursunuz. Buradaki püf noktası, şikayetçi olduğumuz durumu iyileştirmek için, “Neden böyle oldu dememek, Nasıl daha iyisi olur demektir.”

Nasıl daha iyi olurum? Kendinize sürekli bu soruyu sorun. Bu da, okurlarıma benden haftanın hediyesi olsun.

Sevgiyle, mutlu kalın.