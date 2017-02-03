Nefes kesen buz tırmanışı

KOÜDAK üyesi dağcılar, 27-31 Ocak tarihleri arasında Erzurum’un Uzundere ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali’ne katıldı.

Dağcılar, buz tutmuş şelalelerde tırmanış gerçekleştirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival için Uzundere ilçesine gelen yerli ve yabancı 300 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı. Dağcıların bir kısmı Abinis, diğerleri ise Cevizli mahallesindeki şelalelere, otobüsler ve ulaşımın sınırlı olduğu kısımlarda 15’er dakikalık patika yürüyüşünün ardından gitti.

ERZURUM’A GİTTİLER

Festival, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlendi. Datça'da zıpkınla balık avlamak için denize açıldıktan kendisinden haber alınamayan daha sonra cansız bedenine ulaşılan milli dağcı Emrah Özbay'ın adına adanan festival için Uzundere ilçesine giden dağcılar, buz tutmuş şelalelerde tırmanış gerçekleştirdi.

KOÜ’LÜ DAĞCILAR DA KATILDI

KOÜ’lü dağcılar; Ömer Gergin, Fatih Büyükkol ve Gökşan Şan, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Fransa, Portekiz, İtalya, İspanya, İsviçre, Kırgızistan, Gürcistan ve İran’ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden dünyaca ünlü dağcının da katıldığı buz tırmanış festivalinde kentimiz başarıyla temsil ettiler.