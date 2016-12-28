Nefes kesen maç Gölcük Belediye’nin

Kocaeli U18 ligi basketbol maçlarına aralıksız olarak devam ediliyor.

Haftanın açılış maçlarından Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki Gölcük Belediye ile Kocaeli DSİ arasındaki maç nefesleri kesti. Son ataklarla mücadeleyi 59-46 galip kapatan Gölcük Belediye alkışlandı. Günün diğer maçı ise İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynandı ve maçı Kocaeli Basketbol takımı İzmit Basketbol İhtisas karşısında 76-57 galip kapadı.