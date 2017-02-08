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Nefes kesen maç Kanuni’nin

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Nefes kesen maç Kanuni’nin
Liseler Arası Genç Erkekler Futsal’da turnuvanın iki favori takımı İzmit Kanuni MTAL ile Kocaeli Fen Lisesi karşılaştı.

Son derece çekişmeli geçen maçı Kanuni 3-2 kazandı ve haftayı galibiyet ile tamamladı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta Kanuni MTAL’ye galibiyeti getiren golleri Muharrem Akyıl (2) ve Furkan Demirtaş attı. Kocaeli Fen’de İbrahim ve Sami’nin golleri takımına puan getirmeye yetmedi. Ahmet AKAY

 

İZMİT KANUNİ MES TEK AL: 3    KOCAELİ FEN LİSESİ: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Efrahim Yılmaz ***, Mehmet Alipaşa ***

İZMİT KANUNİ MES TEK AL: Resül Arslan ***, Furkan Demirtaş ***, Emrullah Bayhan ***, Muharrem Akyıl ***, Cihat Kaval ***, Muhammet Kacokaplan ***, Eren Kerim Koçar **, Emre Orhan **

KOCAELİ FEN LİSESİ: Enver Salih Taşçı ***, Gürel Çökmez **, Görkem Dolgun **, Arif Sami Günaydın **, İbrahim Etem ***, Suat Oğul ***, Ali İbrahim Ağaç **, Murat Çavuş **, Emrehan Özhan **, İsmail Muhtaç **, Oğuz Gürkan Çetinbaş ***, Emirhan Özdemir **

GOLLER: Muharrem Akyıl (2), Furkan Demirtaş (Kanuni), İbrahim Etem Çapar, Arif Sami Günaydın (Kendi kalesine) (Kocaeli Fen)

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