Nejat Ferhatoğlu: Kaybetseydik potaya girerdik

Kentin değerli teknik adamlarından, yetiştirdiği futbolcularla örnek olan, kurumsal ve sistemli bir şekilde Kocaeli futboluna hizmet eden 1937 Sekaspor’un başarılı teknik direktörü Nejat Ferhatoğlu, Yavuzspor galibiyetinin ardından futbolcularını kutladı.

Kentin değerli teknik adamlarından, yetiştirdiği futbolcularla örnek olan, kurumsal ve sistemli bir şekilde Kocaeli futboluna hizmet eden 1937 Sekaspor’un başarılı teknik direktörü Nejat Ferhatoğlu, Yavuzspor galibiyetinin ardından futbolcularını kutladı. Ferhatoğlu şu ifadelere yer verdi. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’i şanssız bir şekilde kaçırdık. O kadrodan elimizde sadece Osman kalmıştı. Devre arasında da Rahman aramıza katıldı.

ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Yeni bir kadro ile mücadele ettiğimiz Süper Amatör Lig’de zaman zaman zor anlar yaşadık. Önemli futbolcularımız sakatlandı. Bunların sonuncusu forvetimiz Hasan’dı. Ancak hiçbir maçta geri adım atmadan, rakiplerimiz karşısında sadece futbol oynamaya çalışan bir kimlikle mücadele ettik. Bu maçlardan birisi de Yavuzspor maçıydı. Bizim için önemli bir maçtı. Eğer rakibimize kaybetseydik bir anda kendimizi potada bulacaktık.

KENDİ YAĞIMIZ İLE KAVRULUYORUZ

Rakibimiz öne geçse de ikinci yarıda geri döndük ve zor maçı 2-1 kazandık. Bu galibiyet ile çok büyük bir nefes aldık. Tüm futbolcularımız ile gurur duyuyoruz. Kulüp Başkanımız Adem Bey, yöneticilerimiz ve ailelerimizin destekleri ile İzmit’in göbeğinde işi sadece futbolcu üretmek olan, kendi yağı ile kavrulan, bu kentin çocuklarına sahip çıkan, profesyonel takımlara sayısız futbolcu gönderen 1937 Seka’yı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu kulübe katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Erdem ÖVÜÇ