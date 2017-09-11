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Nereden başlasak, nasıl anlatsak?

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Nereden başlasak, nasıl anlatsak?
Transfer yasaklısı, son derece dar ve alternatifsiz bir kadro ile mücadele eden Kocaelispor, 11’i 2. Lig’den olmak üzere 20’ye yakın transferi ile adeta uçak olan Uşak karşısında 3 puan için saldırırken elindeki 1 puandan da oldu.

İLLA PENALTIYA BAĞLAMAMAK LAZIM

Kocaelispor’un Uşakspor karşısında özelikle ilk yarıdaki futbolu beğenildi. Rakip sahada topa daha çok sahip olan ve pas alışverişlerindeki isabet yüksekliği Yeşil Siyahlılara iki penaltı kazandırdı. 28’de Hamza, 43’te de Burak Süleyman ceza sahası içinde düşürüldü. İki net pozisyonu da sektirmeyen Hakem Ozan Bileyci penaltıya hükmetti. Süleyman’ın ilkini attı, ikincisini eski Darıcalı Ersin çıkardı. Devreye 2-0 önde girilseydi her şey daha farklı olabilirdi belki ama alınan yenilgi sadece kaçan penaltıya bağlanmamalıydı.

 

HAMLE GÜCÜ FARKI

Bol yıldızlı kadrosu ile dikkat çeken Uşak, ikinci yarıya ön libero çıkarıp forvet alarak başladı ve konuk takım özellikle sağ kanadı çok etkili kullandı. 45-65 dakikaları arasında inanılmaz goller kaçıran Uşak’ın karşısında Kaleci Can Emre vardı. İyice bunalan ve yarı sahasından çıkmakta güçlük çeken Kocaelispor 68’de golü yedi. Sağdan yapılan ortada hamle adamı olarak ikinci yarıda oyuna dahil olan İbrahim’in kafa vuruşu sağ köşenin dibinden ağlara gitti.

 

EMEKLERE YAZIK OLDU

Yediği golden sonra sessiz gecede maçı kazanmak için ekstra mücadele eden Yeşil Siyahlılar uzatma anlarında şaka gibi gol yedi. Sol kanattan serbest vuruşu kullanan Yeşil Siyahlılar topu ceza sahası içine indiremedi. Açılan top yine Kocaelispor’a geldi ancak bir anlık top kaybı, Fatih’in zamanlama ve topa temasındaki pas tembelliği rakibe gelince ve günün en iyisi, iki topu direkten dönen Şahin’in ustaca golü ile Uşak ekibi 3 puana uzanırken, 3 puan için saldıran Kocaelispor’un tüm emekleri heba oldu.

Erdem ÖVÜÇ

 

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