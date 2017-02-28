Neredeyse her gün duyduğumuz iki kelime BEKA ve VESAYET

Haluk Ulusoy

Son yıllarda siyasetin ağzından düşmeyen, nerede ise tüm siyasilerin kullandığı bu iki kelimenin sözlük anlamlarını biliyor musunuz?

Buyurun okuyalım:

BEKA: Kalıcılık, devamlılık, varlığının sonu olmaması anlamına gelir. Devletin bekası denince de devletin sürekliliği ve sonsuza kadar yaşaması anlatılmaya çalışılıyor. Benim BEKAM dersem, varlığımın sonsuz olması anlamına gelir ki pek bir şey ifade etmez. Suriyeli mültecilerin BEKASI dersem; Suriyelilerin sonsuza kadar ülkemizde yaşaması anlamına gelir ki çok şey ifade eder.

Gelelim Vesayet’e…

VESAYET: Görünürde demokratik olan, seçimle gelen ve giden iktidarların olduğu, ancak asıl iktidarın başka güç odaklarında olduğu rejim modelidir.

Bu güç odakları, derin devlet, FETÖ, bir aile, bir etnik grup, bir dini grup, ordu veya polis gücü ya da küçük bir toplumsal sınıf olabilir.

Bu gurup veya kişiler, seçimle iş başına gelmiş iktidarı kendilerine risk olarak gördükleri ya da beğenmedikleri kararlar aldıklarını düşündükleri anda derhal gerekli mekanizmaları harekete geçirirler. Uyarırlar veya devirmeye çalışırlar.

Ortak yanları, yapılan her şeyin ülkenin menfaatleri için olduğunu söylemeleridir. (Tanıdık geldi mi?)

Bu gurup veya kişiler kendilerini ülkenin gerçek sahipleri olarak görürler. Bunun aksini iddia etmek, telaffuz etmek vatan hainliği ile eşdeğerdir.

Bu kelimelerin anlamlarını öğrendiğimize göre artık yorumlaması size ait.

Vesayet var mı?

Varsa kimin vesayeti var, falan, filan...

Belki de vesayet falan yok! Hadi beni uğraştırmayın siz kendiniz düşünün.

***

Ancak…

Siz bu kelimeleri kafanızdan süzerken ben başka bir pencere açmak istiyorum.

Bir baba hayal edin. Eşi ve çocuklarıyla yaşam ve var olma savaşı veriyor. Eğitimi yok, bildiği iş yok!

Parası yok, yurdu yok, akrabası yok.

Ölürse mezar yeri bile yok…

Sizce bu baba ne yapmaz?

Veya şöyle sorayım; siz olsanız ne yaparsınız veya ne yapmazsınız?

Ben kendi adıma söyleyeyim, böyle bir durumda benden de, çocuklarımdan da korkun. Çünkü açlık bir yere kadar, yokluk bir yere kadar. Benim de ailemin karnını doyurmam lazım.

Sen sıcak evinde oturacaksın, altında lüks arabayla dolaşacaksın, elinde poşetlerle alışverişten döneceksin… Ben de aç, kızgın ve kırgın seni seyredeceğim. Yok öyle yağma efendi, sizce buna kaç gün dayanırım?

Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, ama ülkemizde bu durumda bekleyen, rivayete göre 6 milyon 500 bin, resmi rakamlara göre de 3 milyon 500 bin Suriyeli var.

Bu insanların hali ne olacak, bugün çocuk olanlar yarın yetişkin olduklarında ne olacak?

Söyleyeyim; hırsızlık, tecavüz, soygun, gasp artacak, kısaca bu insanlar başka çıkış olmadığı için mafya olacak. Aksini iddia edebilecek bir teziniz var mı?

Şimdi söyleyin bakalım, kimin BEKA sorunu var? Bizim mi, Suriyeli göçmenlerin mi? Elbette Suriyeli göçmenlerin ciddi bir BEKA sorunu var. Nerede var olacaklar, nasıl var olacaklar?

Allah yardımcıları olsun, ama artık bu ülkede çok da hoş karşılanmadıklarını çok net biliyoruz. Bunun birçok nedeni var elbette. Aldıkları maddi yardımlar zorluk içinde yaşamaya çalışan kendi halkımızı çok rahatsız ediyor, eleştiriliyor, konuşuluyor.

Suriyelilere devlet eliyle yapılanlar yüzünden insanlar kendilerini vesayet altında hissediyor. Ayrıca, kendi ülkemizde, kendi kamusal alanlarımızda tedirgin yaşıyoruz. İnsanlarımız “Her yerde Suriyeli çocuklar bir şeyler istiyorlar” diyerek rahatsızlıklarını ve endişelerini dile getiriyorlar.

Zor bir durum olduğu kesin. Vicdanen insanları yolda bırakmak hepimizi rahatsız ediyor. Ediyor, ama bizde güven içinde yaşamak istiyoruz.

Ne yapmak lazım?

Bir süre daha bakacaksak kamplarda bakalım, kendi ülkelerinde bakalım, bir düzen içinde bakalım, ama bu şekilde devam ederse Suriyelilerin BEKA sorunu ve üzerimizdeki vesayeti çok yakında birçok kişinin başını derde koyacak ve büyük toplumsal olaylar olacak gibi görünüyor.

Vatandaşlığa gelince, ben kesinlikle bu mültecilere vatandaşlık verilmesine karşıyım. Kendi ülkesi, bayrağı ve toprağı için dahi mücadele etmeyen insanlardan bize ekonomik yükten başka ne hayır gelecek. Suriye politikasında birçok yanlıştan dönüldü. Bundan da dönülmesi şarttır.

Devletin bu konuda atacağı adımları bir an önce duymak istiyoruz. Bir referandum da “Ne yapalım bu Suriyelileri” diye sorulsa eminim yüzde 90 vatandaşımız geri gönderelim der. Bu insanların yarınlarda doğuracağı sorunlar herkesi endişelendirmektedir.