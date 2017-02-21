Nereye gidiyoruz böyle?

Yılmaz Kırlı

Spor müsabakaları hayatımızın sosyal yönünü her zaman zaman olumlu manada geliştiren fair-play anlamda güzelleştiren, heyecan dolu zaman dilimleridir. O zamanlar ki saliseden dakikalara, saatlere hatta uzun vadede yıllara tekabül eden yaşam iksirimizdir. Aslı budur, böyle olmalıdır.

Öyle olmasa ayrı ayrı renklere bürünmüş asırlara malolmuş kulüpler her spor müsabakasında aynı heyecanı duyarlar mıydı? Sempatizanı olduğumuz renkler gönül bahçemizin en nadide çiçekleridir. Bu bireyin en tabii hakkıdır. Aynı ailede bile farklılıkları kabullenmek zorundayız. Çünkü aile bireylerinin her biri aynı renkleri sevmeyebilir, sevmek zorunda da değildir. En samimi arkadaşımızı bırakın, aile bireyleriyle bile aynı duyguları taşıyamazsınız. Çünkü bireysel zevkleriniz farklı olabilir ve de bu bireyin en tabii hakkıdır.

Bunlar demokratik duygular ve haklarımızdır. Önemli olan yapılacak spor müsabakalarının adil ve hakkaniyet duygular içinde eşit şartlarda yönetilmeli ve icra edilmelidir.

Bu bağlamda kanun ve tüzükler daha birçok hukuksal görevler dürüstçe ele alınmalı ve geleceğe sportif imkanlar sağlanmalıdır.

Burada en önemli faktörün kurum ve kuralların adil ve tarafsız uygulanması gerçeğidir.

Bu bağlamda inancımız gereği “Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı” zikredilmiştir. Hemen her zaman dile getirmeye çalıştığım kul hakkı, bu deyimin ne denli önemli olduğunu bizlere anlatmaktadır. İyileri tenzih ile, önemli olan görüp anlayana, köre ne ki! Gözünü ve gönlünü madde bürümüşler her platformda yanlı, yalan ve yanlış laf ebelikleriyle taraftarlarına şirin görünmeye ve menfaat temin etme uğruna kendilerini haklı gösterme çabasındadırlar.

Aslı; bu hayat gelip geçidir ve ahirette mutlaka hesabı vardır. Yoksa “insan denen en kainatın şerefli varlığı bir koyun kadar da mı olamıyor?” diyesim geliyor!

Bu duygularımı kabartan görsel ve yazılı medya ve de özellikle TV’nin zel kanallarındaki spor programlarına (sözüm ona) “Lütfen kendinize gelin!” diyerek yazıma son vermek istiyorum.

Spor dahil hayatımızın her evresinde dürüst ve hakkaniyetin galip geldiği bir hayat diliyor, Karacaoğlan’ın bir deyişi ile yazıma son verirken sağlıklı yarınlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

“Mecliste arif ol, kelam dinle / El iki söylerse sen birin söyle.

Elinden geldikçe iyilik eyle / Hatıra dokunup kırıcı olma.