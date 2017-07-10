Neticesinde hepsi arkadaş

29 gün süren ve son derece güçlü kadroların mücadele ettiği Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı 7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyonluğunu ilan eden Vizyon İnşaat futbolcuları karşılaşmanın ardından Morsalioğlu Kırtasiye’nin futbolcularını teselli etti.Abartılı sevinç gösterisinde bulunmayan Vizyon İnşaat’ın usta ayakları, sivil hayatta da yakın arkadaş, ağabey kardeş gibi görüşen ancak bu maçta rakip futbolcuların yanına giderek “Esnaflar Turnuvası’nda finale çıkmak da büyük başarıdır. Siz de kupayı hak ettiniz” dediler. O sırada yerde oturan Morsalioğlu Kırtasiye’nin futbolcularının tamamı ayağa kalktı ve arkadaşlarına teşekkür etti.