Nevzat Doğan, elektriği ilk nerede gördü?

M.Tanzer Ünal

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, hayatında elektriği ilk kez ne zaman ve nerede gördüğünü Müge Uçar’ın yazdığı “Mehmet Ali Paşa” kitabında anlatıyor…

“1964 yılı mayıs ayında Gümüşhane Bahçecik Köyü’nden İzmit Mehmet Ali Paşa’ya kiracı olarak geldik. Okulun karşısında, dışarıdan tahta merdivenli evde, iki yıl kiracı olarak kaldık. Evimizin karşısında bir tane elektrik direği vardı. Köyden geldiğimiz için elektrik ve su görmemiştim. Benden beş yaş büyük Türkan ablamla her akşam cam kenarına geçip, sokak lambası bir anda nasıl yanacak diye heyecanla beklerdik. Ve o an, ışıkta ne hayaller kurardık.”

Ben de bir Paşalı’yım

Nevzat Doğan, şöyle devam ediyor…

“Mehmet Ali Paşa, benim İzmitli olmamın ilk göz ağrısıdır. İzmit’in ilk suyunu, Paşa’da Paşa Suyu’nu içtim. Mehmet Ali Paşa; insanıyla, bazı karakteristik özellikleriyle, dinine ve kültürüne bağlılığıyla çok özel bir mahallemizdir. Gerek milletvekilliğim, gerek belediye başkanlığım sırasında vefa hissettiğim için Paşa’ya bir adım daha yakındım.

Ve ben de bir Paşalı’yım. Paşa Suyu’nun içinde bir efelik vardır. Bu su, Paşalı’ları birbirine bağlayan bir sudur. Mehmet Ali Paşa benim için, bir anda yanacak bir elektrik direğinin lambasına hayal kurduğum bir mahalledir.”

Nevzat Doğan’ın anlatımını çok samimi, çok içten buldum.

Bir taraftan Mehmet Ali Paşa’yı anlatırken, diğer taraftan kendi yaşamını ön planda tutarak 1960’lı yılların Türkiye şartlarına not düşmüş.

Gümüşhane’nin elektriği olmayan köyünden İzmit’e göç…

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde, sokak lambasıyla elektrikle ilk tanışma…

Ablasıyla birlikte sokak lambasının yanmasını beklediklerine göre, demek kaldıkları evde veya bölgenin tamamında elektrik yok.

Sonra çalışıp didinip okumak, doktor olmak, milletvekili ve belediye başkanı seçilmek…

Bütün bunlar, Cumhuriyet döneminin insanlarımıza sağladığı imkânlar.

Değerini bilmeliyiz.

Müge Uçar’ın kitabından yeri geldikçe daha çok söz edeceğim.

Referandum için koşturanlara acıyorum

16 Nisan’da referandum var ya…

Gece gündüz koşturan AKP’lilere, CHP’lilere, MHP’lilere acıyorum.

“Evet” veya “hayır” çıkması için çene yoran vatandaşlara da…

Neden mi?

Ya siz Şevki Yılmaz Hoca’yı televizyonda dinlemediniz mi?

Ne diyor, “Kimse boşuna uğraşmasın, hadis var, 16 Nisan’da evet çıkacak…”

İşte bu kadar!

Daha ne uğraşıp duruyorsunuz?

Şevki Hoca, referandum sonucunu açıkladı bitti.

Görüyorsunuz değil mi, din de siyaset de ne hale geldi ülkemizde.

Çektiklerimiz boşuna değil!

İl binası açmak, referandumda “hayır” yazıyor mu?

CHP’lilerde bir telaş bir telaş…

Yeni il binasının hazırlıkları bitti, yakında törenle açılışı yapılacak.

Ne zaman açılacak?

8 Mart’ta, Dünya Kadınlar Günü’nde…

Gördüğüm kadarıyla, referandum için harıl harıl çalışması kapı kapı dolaşması gerekenler, il binasının eksiklerini tamamlama, donatma ve açılışa hazırlama peşindeler.

Böylesine önemli günlerde, CHP’lilerin bütün enerjilerini il binası için harcamalarını anlamak çok zor.

İl binası, 8 Mart’ta değil de, referandum telaşı bittikten sonra açılsa ne olacak?

İl binası açmak, referandumda “hayır” mı yazıyor?

İdam

Ülkemizde bir zamanlar idam cezası vardı ve zaman zaman uygulanıyordu.

2004 yılında, AKP iktidarı idam cezasını kaldırdı.

Aradan 12 yıl geçti, 2016 yılında idam cezası yeniden konuşulmaya başlandı.

Konuşulmaya da devam ediliyor…

Gerçek bu olduğuna göre soralım.

İdamı kaldıran AKP, bugün yeniden getirmek isteyen yine AKP…

Bu neyin hesabı?

Millete ne soracağız?

16 Nisan’da halk oylaması var.

Millete…

*Anayasayı değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi…

*Tek adam sistemi gelsin mi, gelmesin mi…

Diye soracağız.

Herkes meydanlarda…

*Millete güvenin…

*Milletin kararından kokmayın…

*Milletin sağduyusu sorunu çözer…

Diye nutuk atıp duruyor.

İyi de millet neye “evet”, neye “hayır” diyeceğini acaba biliyor mu?

Araştırma yapılmış…

*”Hiç bilgim yok” diyenler, yüzde 32…

*”Çok az bilgim var” diyenler, yüzde 21…

*”Az biraz öğrendim” diyenler, yüzde 13…

Toplayın hepsini, yüzde 66!

Tamam millete soralım da, milletin yarıdan çoğunun konudan haberi yok.

Neyi soracağız millete?