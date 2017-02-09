Nevzat Doğan pazarcı oldu lahana sattı!

Mevzuatta yapılan düzenleme gereği pazarcılara dağıtımı yapılan yelek ve fiyat etiketi dağıtım törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan pazarda sohbet ettikten sonra önlüğü giyerek tezgahın başına geçti.

Mevzuatta yapılan düzenleme gereği pazarcılar için zorunlu hale getirilen yelek ve akıllı etiketlerin dağıtımı Perşembe Pazarı’nda Başkan Dr.Nevzat Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Pazarcılar Odası’nda gerçekleştirilen kahvaltının ardından Perşembe Pazarı’nda gerçekleştirilen yelek ve akıllı etiket dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan’ın yanı sıra Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, diğer meslek odalarının başkanları ve pazarcı esnafı katılım gösterdi. Yelek ve akıllı etiket dağıtım töreninde 2 bin pazarcıya yelek her pazarcıya da 10 tane fiyat etiketi takdim edildi.

“ALİKAHYA PAZARINI İHALE ETTİK”

Yelek dağıtım töreninden öncesinde Pazarcılar Odası’nda kahvaltılı programa katılan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “2 bin pazarcıya mevzuat gereği yelek takdim edilecek. Mevzuatta yapılan düzenleme bünyesinde her pazarcıya onar tane fiyat etiketi dağıtılacak. Ürünün kaynağı menşei yazacak. Şu anda aktif olan 20 tane Pazar var. Neredeyse her gün 3 Pazar kuruluyor sadece İzmit’te. Pazarlara olan yatırımlarımız devam ediyor. En son Alikahya pazarımızı ihale ettik. 2 milyon civarında keşif bedeli. Önümüzdeki aylarda temelini atacağız. Alikahya’ya hizmet verecek çok modern bir Pazar olacak. Dünya’da Pazar kültürü trend olmuş durumda. 41 Burda’nın göbeğine ekolojik Pazar yaptık. Aralarında İzmitli esnaflarımızda var. Üreticilerimizi bu anlamda motive etmeye çalışıyoruz. Üreticilerimize destek veriyoruz” dedi

“İLERİYE BAKAN BİR ALIŞVERİŞ ANLAYIŞI”

Yelek dağıtım ve fiyat etiketi dağıtım töreni öncesinde bilgi veren Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan, “Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulamayı bugün kamuoyuna paylaşıyoruz. Pazarcılar odamızla işbirliği içerisinde pazarcılarımız için, vatandaşlarımız için bir takım düzenlemeler yaptık. Biz pazarcılarımızı seviyoruz. 8 tane kapalı pazarımız oldu. En büyük hedefimiz Perşembe pazarımızın güzel bir pazara dönüşmesidir. Gerekli işlemler belirli noktaya geldi. Vatandaşın alış verişinin memnuniyeti önemli. Küçük hesaplar yerine daha ileriye bakan bir alış veriş anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

PAZAR PAZARININ DURUMU

İzmit Belediye meclisinde Pazar yerleri ile ilgili yönetmeliği geçirdiklerini belirten Dr.Doğan, “Güzel düzenlemeler yaparak pazarcı esnafımız için yelek ve fiyat etiketi uygulaması gerçekleştirdik. Satış yapan esnafımıza yeleklerden hediye edeceğiz. Biz pazarcılarımızdan memnunuz” şeklinde konuştu. Pazar pazarı ve Yenidoğan pazarında da sorunlar olduğunu vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Pazar pazarı ve Yenidoğan pazarı ile ilgili uzun zamandır çalışmalar yaptık. Henüz sonuç alamadık. Pazar pazarında yer yok. Oradaki kız meslek lisesini yıkıp, biz başka yer tahsis ederek 2 okul yapalım dedik olmadı. Cezaevinin oradaki kız meslek lisesi yapıldığında bizde oraya pazarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ESNAFI VE VATANDAŞI GÜLDÜRDÜ

Yenidoğan Pazarı için SEKA içerisinde bir yer bulduklarını fakat anıtlar kurulunun onay vermediğini söyleyen Dr.Doğan, “İnşallah ona da bir çözüm bulacağız” ifadelerini kulandı. Doğan ardından Pazarı gezerek esnafla sohbet etti. Doğan’ın pazarı gezdiği esnada renkli görüntüler oluştu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan pazarcılara dağıtılacak yeleği üzerine giyerek, “Gel vatandaş gel, sigorta doktoru gibi uzaktan bakma” diye bağırdı. Doğan’ın bu hareketi pazarcılar ve esnaf tarafından kahkahalarla karşılandı. Serkan BORLAK