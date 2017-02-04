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Nevzat Doğan: Vatandaşın da camilere katkısı olmalı

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Nevzat Doğan: Vatandaşın da camilere katkısı olmalı
Kadıköy Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya gelen Nevzat Doğan, ibadethanelere desteğin gönül işi olduğunu belirterek, “Camilere vatandaşın da bir kuruş da olsa katkısı olmalı” dedi

Sık sık mahallerdeki camii cemaatiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, en son Kadıköy Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya gelerek sohbet etti. Camilere ve cami derneklerine her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, “İbadethanelerin eksiklerinin giderilmesi konusunda İzmit Belediyesi olarak her zaman destek oluyoruz. Bu desteği ilk göreve geldiğimiz günden beri önemsedik, önemsemeye de devam ediyoruz” dedi.

 

“BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR”

Nevzat Doğan, “Bu iş gönül işidir. Parayla pulla olacak işler değildir. Bizler, imkanlarımız ölçüsünde camilerimize destek oluyoruz ama, camilerin sadece bizlerin destekleriyle ayakta durmaması gerektiğini düşünüyoruz. Önemli olan Allah’ın evi olan camilere vatandaşın da bir kuruş da olsa katkısının olması ve bu hazzı herkesin duymasıdır. Bunun anlam ve değeri çok daha büyüktür. Camilerin sahibi ve idamesini sağlayan halktır” şeklinde konuştu. 

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