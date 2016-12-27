  • BIST 76.706
  • Altın 129,330
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,6783
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Nezahat Yılmaz vefat etti

»
Nezahat Yılmaz vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi adresinde ikamet eden inşaat Mühendisi merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi Nezahat Yılmaz (91) akciğer rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nezahat Yılmaz’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice Mollahasan vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:21
  • Ayşe Yavuzarslan vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:20
  • Gülizar Korkmaz vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:19
  • Esin Özsan vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:19
  • İbrahim Güneş vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:18
  • Hürmüz Yılmaz vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:17
  • Fatma İpek vefat etti26 Aralık 2016 Pazartesi 14:08
  • Mehmet Arif Alan vefat etti25 Aralık 2016 Pazar 11:01
  • Ali Erden vefat etti24 Aralık 2016 Cumartesi 11:53
  • İbrahim Can vefat etti24 Aralık 2016 Cumartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim