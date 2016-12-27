Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nezahat Yılmaz’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Nezahat Yılmaz vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi adresinde ikamet eden inşaat Mühendisi merhum Ahmet Yılmaz’ın eşi Nezahat Yılmaz (91) akciğer rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.
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