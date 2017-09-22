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Nicomedia Trekking 2000 yıllık Taşköprü’den geçti

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Nicomedia Trekking 2000 yıllık Taşköprü’den geçti
Kocaeli’nin her hafta yaptığı yürüyüş etkinlikleri ile adından söz ettiren grubu Nikomedia Trekking’in son durağı 2000 yıllık Taşköprü ve Çoban Geçidi parkuruydu.

BÖLGEYİ TANITIYORLAR

Taşköprü bölgesine birçok trekking (yürüyüş) parkuru kazandıran Nicomedia Trekking hem bölgenin tanıtımı yapıyor hem de doğal güzellikleri gün yüzüne çıkararak maceracıları buluşturuyor. Nicomedia Trekking son olarak Körfez ile özdeşleşmiş Taşköprü ile Çoban Geçidi parkurundan geçti.

 

TAŞKÖPRÜ NEREDEN GELİYOR?

Milattan önce 50 yılında Romalılar tarafından Göksu Nehri üstüne Kutluca ile Duranlı köyleri arasında yapılan ve Geudos adı verilen tarihi İpek Yolu ile Nicomedia’ya ulaşan yolun üzerindeki köprü daha sonra bölgede yaşayanlar tarafından Taşköprü adıyla anılmaya başladı. Civar köyler de burayı Taşköprü Divanı kabul etti.

 

2000 YILLIK KÖPRÜ

Grubun son durağı, bahsi geçen Taşköprü ve muhteşem manzarası ile Çoban Geçidi kanyonu parkuruydu. Parkura ismini veren 2000 yıllık tarihi Taşköprü’den başlayan doğaseverler dere kenarı ve orman içi patika yollardan yürüyerek Çoban Geçidi Kanyonu’na ulaştı. Doğanın tüm nimetlerinden faydalanan grup, bir yandan da doğa ile keyifli bir mücadeleye de girişti.

 

TATLI BİR MÜCADELE

Yosunlarla adeta dantel gibi işlenmiş ve bir masal alemi görüntüsü içindeki Çoban Geçidi Kanyonu’nu keşfeden Nicomedia Trekking grubu unutamayacakları bir yürüyüş deneyimini daha geride bıraktı. Doğa severlerin buluştuğu Nicomedia Trekking Grubu sadece spor yapmadı, hem doğanın güzelliklerine şahit oldu, hem de sosyalleşerek yeni dostluklar edindi.

 

ERDAL GÖREN: STRESTEN UZAĞIZ

Şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşarak doğada güzel bir gün geçiren Nicomedia Trekking üyeleri bol sürprizli bir pazar gününü daha noktalarken doğanın verdiği huzur ile şehir merkezine döndüler. Başkanı Erdal Gören herkesin gitmek ve görmek istediği tabiat güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyenleri Nicomedia Trekking ailesine davet ediyor. Erdem ÖVÜÇ

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