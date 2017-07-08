Nihayet açıklama geldi

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor kulübünden nihayet resmi açıklamalar geldi. İki yıldır sessiz ve derinden çalışan başkan ve yönetimi, bu kez basının önüne geçerek hediyeleri giderdi. Ama bir çok soru işaretleri de bıraktı…

***

Statla ilgili soru işaretleri var…

Ekim’de stada girebiliyoruz ve nasıl protokol yapacağımız belirsiz…

Hayli maddi külfeti var…

Kentten ise bir kuruş destek yok…

Baykan ve yönetim bunu atık açık ifade ediyor…

Bir çok konuda bilgiler veren başkanın ve yönetimin açıklamalarını yan sütunda doya doya okuyabilirsiniz…

Madde 1…

Sinan konusunda ısrarcı olunmasını arzu etmiyoruz…

Kocaelispor kimsenin nazını çekecek durumda değil…

Elbette Sinan büyük futbolcu ve katkıları önemli…

Ama Kocaelispor ve arkadaşlarından daha büyük değil..

***

Madde 2…

Gidene güle güle, kalana eyvallah mantığıyla hareket edilmeli…

Yeni sezonda öyle zirvelere oynayacak falan durumumuz yok…

Bu borç yükü ve transfer yasağıyla yapılabilecek fazla bir şey de yok…

Bunun açık ve net şekilde ifade edilmesi gerekiyor…

Başkan ‘Kimse transfer için kapıya gelmesin’ dedi...

Kimse de gelmedi…

O halde hayal kurdurmaya da gerek yok…

***

Madde 3…

Yeni yönetimde yer alacak isimlerin açıklanması güzel…

Motive edici bir olay…

Ancak görev almak istemeyenlerin bunun sebeplerini açıklaması lazım…

Öyle gitmekle olmaz…

Bir sıkıntı varsa, bunu bilelim…

Fala mesai falan pek inandırıcı gelmedi bana…

***

Örnekler artırılabilir…

Ama özetle şunu söylememiz gerekir…

Biz, 50 yıllık profesyonel hayatında BAL’a görmüş, elalelim Arnavutköy’üyle, Tuna’sıyla, garip garip takımlarıyla oynamış bir takımız…

Her şeye hazırız…

Ama, markamızın yerlere sürünmesine, kulübün futbolcudan küçük gösterilmesine, yönetimin kendini kulüpten büyük görmesine, taraftarın kendi futbolcusu, antrenörü, yönetimine küfür etmesine (böyle bir şey oldu demiyorum, olursa diyorum) alışık değiliz ve alışmak da istemiyoruz…