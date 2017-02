Nisan sonuna kadar iyiyiz de…

M.Tanzer Ünal

Görüyorsunuz değil mi ortalığı…

Nisan sonuna kadar sigorta primi ödemek yok.

Yine nisan sonuna kadar yapılandırılan vergi borçlarının ödemesi yok.

Ne tesadüftür ki, yine nisan sonuna kadar konut, beyaz eşya ve mobilyadaki vergiler indirildi.

Emeklilerin maaş promosyonları da, yine ne büyük tesadüf ki, nisan sonuna kadar ödenecek.

Hep nisan sonuna kadar!

O kadar sırıtıyor ki!

Birileri çıkıp da, “Yahu hep nisan sonuna kadar, şunu hiç olmazsa mayıs sonuna kadar yapalım da ahaliye ayıp olmasın” dememiş.

Belli ki, her şey referandum için!

Her şey başkanlık uğruna!

Hele millet bir “evet” desin, gerisi kolay!

Sora bağırsa da çağırsa da sesini zaten kimse duymayacak, duyamayacak.

Ne diyeyim…

Hadi iyisiniz yine, iyisiniz…

En azından nisan sonuna kadar keyfiniz keyif!

Mayıstan sonra mı?

Orasını bilmem.

Gerisini gayri siz bileceksiniz!

Kiralık ve satılık furyası

Ayağımdaki sıkıntı nedeniyle epeydir çarşı içinde yürümemiştim.

Ne olmuş öyle, İzmit’in ekonomisi ne hale gelmiş, hemen hemen bütün binalarda “Satılık” veya “Kiralık” tabelası.

Öyle böyle değil, adım başı!

Satılık-kiralık tabelaları, piyasanın en net göstergesi!

Boşaltılan kafeler, lokantalar, giysi mağazaları, hatta banka şubeleri.

“Yapayım da nasıl olsa kiraya veririm” düşüncesiyle yapılan koca koca binalar…

Kim tutacak bu binaları?

Neden tutacak, ne iş yapacak da kirasını, elektrik, su, personel parasını çıkaracak?

Eskiden İzmit’in belirli caddelerinde ancak “hava parası” vererek kiralık dükkân bulabilirdiniz.

Şimdi zebil!

Sanırım, AVM’lerin durumu daha perişan.

Üstelik buralarda kiralar dövizle.

Kurlardaki aşırı yükseliş nedeniyle kiracılar kafadan hapı yuttu.

Sanayi bölgelerindeki durumun da “içler acısı” olduğu söyleniyor.

Kiralık ve satılık fabrika binası ile depoların sayısının son zamanlarda belirgin bir şekilde arttığı konuşuluyor.

Bankalar, geçen yıl ülke çapında 412 şube kapatmış.

Bunların bir kısmı da Kocaeli’de…

Gözümüzün önündeki banka şubeleri birkaç gün içinde kapısına kilit vurdu gitti.

Kapatılacak banka şubesi sayısının bu yıl geçen yıldan daha fazla olacağı biliniyor.

Ne olacak o güzelim banka şubesi yerleri?

Özetle…

Şehirde dolaşırken gördüğüm “satılık-kiralık” tabelaları içimi sızlattı.

Referandum duaları

Millet, işini gücünü bıraktı “evet” ve “hayır”a kilitlendi.

Nerede ne kadar evet ve hayırlı deyim, evet ve hayırlı atasözü, evet ve hayırlı dua varsa bulup çıkarıyor.

Sosyal medyada mesajlar gırla!

Evetçi ise evetle ilgili mesajları, hayırcı ise hayırla ilgili mesajları atıyorlar.

Bu işler, tam bizim ahalimize göre.

Şenlikli…

Evetle ilgili en fazla “Kâfirlere karşı evet diyoruz, ya Rabbi” mesajı geliyor.

Belli ki, uydurma!

Umreye giden bir gruba söyletilmiş ya, al sana dua!

Dua diye de mesaj atıyorlar.

“Hayır duası” diye atılan mesaj da şöyle:

“Allah’ım… Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum…”

Uzmanına sordum, bu dua “hayır duası” olarak varmış.

Sonuçta, görüyorsunuz, işimiz içinde “hayır” veya “evet” sözcüklerinin bulunduğu dualara kaldı.

Cemil Çiçek’in yıllar sonra görebildiği

Cemil Çiçek’in son zamanlarda söylediklerini dinlerken, insanın “Ah Cemil Çiçek, ah!” diyesi geliyor.

Nasıl gelmesin?

Cemil Çiçek, 2016’nın son günlerinde şunları söylemişti:

“Bu ülke, siyaseten ve dinen kandırılmışlar ülkesi. Dinen kandırıldığını gördük. Kendi meclisini bombalayacak kadar, kendi insanına kurşun sıkacak kadar zalimleşiyor. Böyle bir insan tipine hangi demokrasiyi, modeli getirirseniz getirin, bunu hak etmez. Cennete gitmek için bir efendi hazreti bekliyoruz. Dünyadaki sıkıntılarımızdan kurtulmak için de bir kahraman bekliyoruz. 150 sene sonra hâlâ iki cihanda bizi kurtaracak tek adamlar arıyoruz. Gelişmiş Avrupa ülkelerine bakalım. Kahraman mı arıyorlar? Cennete gitmek için bir adam, dünyadaki sıkıntılarımızı çözmek için bir adam… Türkiye’nin bu aymazlıktan ve kolaycılıktan kurtulması lazım!”

Cemil Çiçek’in son röportajındaki sözleri ise şöyle:

“Ahlakı önemsemeyen bir dindarlık ve hukuku önemsemeyen bir demokrasi; bu bir felakettir. İstikrar elbette çok önemli… Türkiye’de on beş yılda istikrar sayesinde çok iyi çok başarılı işler yapıldı, ama yolsuzluk algısı da arttı. Demek ki, istikrar her şey değil. Her dönemde iktidarlarda devlet imkânlarıyla, muhalefetlerde belediye imkânlarıyla yanlış işler yapılasını önleyecek nedir? Ahlak, hukuk, denetim, şeffaflık… İşte buralarda zaaf var.”

Bu sözlere bir itirazınız var mı?

Olduğunu sanmıyorum…

Peki, bu sözlerin sahibi Cemil Çiçek kim?

Siyasetçi de, ne yapmış, devlette nerelerde bulunmuş?

30 yıldır parlamentoda.

TBMM’nin Deniz Baykal’dan sonra en kıdemli milletvekili…

ANAP ve AKP’nin kurucuları arasında!

Devlet Bakanlığı yaptı…

Adalet Bakanlığı yaptı…

Başbakan Yardımcılığı yaptı...

En son TBMM Başkanlığı görevinde bulundu.

Şimdi AKP’den düz milletvekili.

Anlayacağınız 30 yıldır devletin zirvesinde.

Şimdiye kadar konuşmadı…

Şimdiye kadar sustu…

Şimdiye kadar ülkemizin gerçeklerini gördü, görmemezlikten geldi…

Şimdi, tam “ununu eleyip eleğini asmaya hazırlanırken” konuşmaya başladı.

“Ah Cemal Çiçek, ah!” demeyeyim de, ne diyeyim?