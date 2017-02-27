NOKIA 3310 geri döndü... İşte yeni fıyatı yeni özellikleri...

Nokia 3310 yeni telefonu ile yeniden geliyor. Sağlamlığı dillere destan olan Nokia 3310 yeni modelinin nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni Nokia 3310 özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. İşte detaylar…

Nokia 3310 özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Nokia 3310 yeni telefonuyla piyasaya yeniden geliyor. Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip olacak. Tuş takımları ve navigasyon butonlarıyla diğer telefonlardan farklı olan Nokia 3310 orijinaline uyum sağlayacak. Nokia 3310 denildiğinde aklan gelen yılan oyunu yeni Nokia 3310’da da olacak. 2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanacak. Opera Mini ile birlikte internete bağlanacak olan yeni Nokia 3310’un pil canavarı olması bekleniyor. Yeni 3310’un fiyatının yurt dışında 52 dolar olacağı bildirildi.

YENİ NOKIA 3310 TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası

NOKIA HAKKINDA

1865'te kurulmuş Finlandiya merkezli çokuluslu bir bilgi teknolojileri, telekomünikasyon şirketidir. Nokia'nın merkezi, Helsinki büyük metropol bölgesinde Espoo, Uusimaa'da bulunmaktadır. 2014'te Nokia, 120 ülkede 61.656 kişiyi istihdam etti, 150'den fazla ülkede iş yaptı ve yıllık gelirleri yaklaşık 12.73 milyar Euro olarak bildirildi. Nokia, Helsinki Borsası ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir limited şirkettir. Fortune Global 500'e göre 2013 yılında ölçülen gelirlere göre dünyanın 274üncü en büyük şirketidir ve Euro Stoxx 50 borsa endeksinin bir bileşenidir.

Şirket, esas olarak bir kağıt hamuru fabrikası olarak kurulan 151 yıllık geçmişi boyunca çeşitli endüstrilere girmişti ve şu anda büyük ölçekli telekomünikasyon altyapıları ve teknoloji geliştirme ve lisanslamalar üzerine odaklanmaktadır. Nokia, GSM ve LTE standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmakla birlikte taşınabilir telefon endüstrisine önemli bir katkı sağlamış ve bir süre için dünyanın en büyük cep telefonu satıcısı olmuştur. Nokia'nın hakimiyeti Symbian platformu aracılığıyla akıllı telefon endüstrisine de uzanmış, ancak sonunda rakiplerinin gölgesinde kalmıştır. Nokia, gelecekteki akıllı telefonlarında yalnızca Windows Phone işletim sistemini kullanmak için 2011'de Microsoft'la bir anlaşmaya varmıştı. Cep telefonu işi, sonuçta toplamda 7,17 milyar dolar bir değerle Microsoft tarafından satın alındı. Nokia'nın eski İcra kurulu başkanı Stephen Elop ve diğer bazı yöneticiler 25 Nisan 2014'te tamamlanan anlaşmanın bir parçası olarak Microsoft'un yeni Microsoft Mobile örgütlenmesine dahil oldu.

Cep telefonu satışlarından bu yana, Nokia, Here Maps bölümünün satılması, sanal gerçeklikteki işleyişi ve Fransız telekomünikasyon şirketi Alcatel-Lucent ve sayısal sağlık satın alımları ile telekomünikasyon altyapı çalışmalarına yoğun bir şekilde odaklanmaya 2016 yılında başlamıştır. 2016 yılının sonundan itibaren, Nokia'nın ismi HMD global aracılığıyla cep telefonu pazarına geri dönecektir.