Normal tepkiler…

Hakan Yağcıoğlu

Kimse kızmayacak…

Kimse küsmeyecek…

20 bini bir araya getiren taraftar tepki koyuyorsa…

Sabredeceksiniz…

Taraftar her zaman haklıdır…

Taraftar kulübün sahibidir…

Yeterli eleştiri seviyesi, Kocaelispor’a hakaret halini almasın…

Bahri yavuz’u seversiniz ya dra sevmezsiniz…

Ama yaptıkları olumlu şeylere bir bakın…

Kulüp kapanmadıysa…

Borçlarını ödüyorsa…

Türkiye çapında ses getiriyor ve getirmeye devam edecekse…

Yavuz ve yönetiminin hakkı yenmez…

Tepki ölçümlü olduğu müddetçe de en büyük savunucusu biz basın oluruz…

Sadece şunu unutmayın…

Hakaret ettiğiniz yönetici…

Teknik adam…

Futbolcu…

Taraftar…

Basın…

Kocaelispor’u temsil ediyorsa…

Bu kabul edilemez…

Yukarıdaki bütün unsurların bu kulübe yıllarca emeği geçmiştir…

Bu unsurları bölmek demek, Kocaelispor’u bölüp parçalamak demektir…

Sizim anlatmak istediğimiz budur…

Hele hele provokasyon varsa…

Kesinlikle ortaya çıkarılmalıdır…

Aksi halde başarı hayal olur…

Kocaelisporluluk duruşu gereği, eleştiri adam gibi yapılır ve art niyet olmaz…

Taraftar istifa da ister…

Eleştiri de yapar…

Hakkını da savunur…

Herkes gelir gider…

Basın ve taraftar kalır…

Tepki vermek de sağlıklıdır…

Unutmayın ki…

Bu takıma 300-500 kişiye Süper Ligi’nde top oynarken içimiz kan ağlıyordu…

Şimdi 15 bini beğenmiyoruz…

Olsun…

Bunları da aşacağız…

Düşünün eleştirdiğimiz takım. Halen 3.sırada ve lider ile arasında 2 puan fark var…

En önemlisi lider kazanamıyor…

Benim dediğim gibi iş Kocaelispor-Altay finaline doğru gidiyor…

Tıpkı 2007’deki gibi…