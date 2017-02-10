Noterde işlem ücretleri en az seviyede

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şimdi tescil işlemi için sadece 200 lira, değişiklik için sözleşmede 60 lira, telkin için 30 lira belge örneği için 10 lira. Minimum rakamlar. Bunun her maliyeti benim esnafıma gidiyor" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Taşınır Rehin Sicil Sistemi’ne ilişkin bilgi verdi. Bakanlıkta gerçekleşen lansmanda konuşan Tüfenkci, "Bu sistem işletmelerimize pek çok kolaylıklar getirecek. İşletmelerimizin büyümesi ve gelişmesi için, çok çeşitli finansman kullanma metotları var. Alternatif bir metotuda hayata geçirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, odalarımızın, borsaların bizden uzunca bir süre beklediği çalışmaydı" diyen Bakan Tüfenkci, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz bu çalışmayı gerçekleştirirken bankalar, borsalar ve odalarımızla birlikte çalıştık. Taraflarla istişare ederek neler yapabiliriz? Hangi ürünleri, hangi işlemleri yapsak, bankalar teminat olarak kabul edebilir? Nasıl işler? diye ciddi anlamda bir çalışma ortaya kondu. Türk yasalarına uygun Taşınır Rehni uygulamaya geçti."

Bakan Tüfenkci, 2016 yılı Ekim ayında söz konusu sistemin yasallaştığını 1 Ocak 2017’den itibaren de yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu çerçevede bizim amacımız; girişimcilerin ticarete hızlı ve güvenilir bir şekilde hareket etmesini kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmak. İktisadi değer taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"KOBİ’lerin yüzde 22’sinin bu teminatları verebileceğini görüyoruz"

Taşınır Rehni Sisteminde bankaların önemine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, "Özellikle KOBİ’leri henüz serpilme ve büyüme çağında olan, küçük işletmelerimizi büyütme anlamında onları desteklerimi bekleniyor. Bankaların da ya da finans kuruluşlarının da riski var. Bu bedelin tekrar kendilerine dönmesini istiyorlar. Bunun için de çeşitli teminatlar işletmelerimizden talep ediyorlar. O işletmelerden talep ettikleri en önemli şey bugüne kadar gayrimenkul, taşınmaz varlıklardı. Biz küçük işletme ve KOBİ’lere baktığınızda bu tip teminatların çok kısıtlı olduğunu ancak KOBİ’lerin yüzde 22’sinin bu teminatları verebileceğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tüfenkci, işletmelerin ev ve arsalarının yanı sıra makinelerini rehin olarak gösterilebileceklerini kaydederek, "Sürekli gelir getiren, hayvanlar dahil. Onları da bu sistem içerisinde teminatlandırmanın önünü açtık" dedi.

"Parça parça rehin imkanı getirdik"

Söz konusu uygulama ile önemli bir değişikliğe de vurgu yapan Bakan Tüfenkci, "Daha önce de rehin kanunu vardı ama orada işlemeyi bütünüyle rehin altına alıyordu. Burada parça parça rehin imkanı getirdik. Sizin teminatınız 1 makine ile yetiyorsa, siz işletmenin içerisindeki 10 makineyi birlikte rehin etmenize gerek yok. 1 makinenizi rehin verir, 9 makinenizi açıkta tutarsınız" diye konuştu.

"İlave yük getirmeyeceğiz"

Bakan Tüfenkci, maddi varlıkların yanında stok, fikri haklar, sanayi mülkiyet haklarının da teminat olarak gösterilebileceğini kaydederek rehin sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin ise, sicilde tescil edilen işlemler için vergi resim, harç gibi değerli kağıt bedellerinin ödenmeyeceğini söyledi. Bakan Tüfenkci, "Bu işlemler yapılırken ilave yük getirmeyeceğiz” dedi.

TARES

Türkiye Noterler Birliği tarafından rehinli işletmelerin elektronik ortamda veya noterlikler nezdinde fiziki ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla TARES sisteminin oluşturulduğunu bildiren Bakan Tüfenkci, sistemin 1 Ocak 2017 itibariyle devreye girdiğini bildirdi. TARES üzerinden yapılabilecek işlemlere değinen Tüfenkci, şunları kaydetti: "Rehin sözleşmesinin tescil edilmesi, tescil edilen rehin sözleşmesinde değişiklik yapılması, tescil edilen rehin sözleşmesinin sicilden silinmesi, rehinli taşınır varlıklar ile rehin hakkının devredilmesi ve rehin verenin rehinli işlemlerinin sorgulanması bu sistem üzerinden yapılıyor."

"Bunun her maliyeti benim esnafıma gidiyor"

"Noterlerde yapılan işlemler çok pahalıdır" şeklinde bir imajın oluşturulduğunu belirten Bakan Tüfenci, "Bu yapılan işlemler emsallerine göre çok düşük, daha önceki yasaya göre 1 milyonun üzerinde para alınıyordu. Şimdi tescil işlemi için sadece 200 lira, değişiklik için sözleşmede 60 lira, telkin için 30 lira belge örneği için 10 lira. Minimum rakamlar. Bunun her maliyeti benim esnafıma gidiyor" açıklamasında bulundu. Bakan Tüfenkci, bir aylık süre içinde 534 rehin sözleşmesinin tescil edildiğini kaydederek, 534 ticari rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere 2.3 milyar TL, 12.5 milyon dolar ve 10.3 milyon Avroluk finansman işlemi sağlandığını belirtti.