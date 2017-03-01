Noterler acaba neden sinek avlıyor?

M.Tanzer Ünal

Geçenlerde bir arkadaşım uğradı…

“Noterden geliyorum, gidin noterlerin halini bir görün, hepsi sinek avlıyor, ekonomi bitmiş” dedi.

Bir süredir aynı yöndeki gözlemler sıklaşmıştı.

Ne zaman ekonomik sıkıntılar gündeme getirilse, gösterge olarak noterlerin işlerinin düşmesi de gösteriliyordu.

Dün bir tanıdık noterle konuştum.

İşte söyledikleri:

*Bizde yıllık işlem sayısı her yıl bir önceki yıla göre devamlı artar. Ben bunca yıl noterim, ilk defa 2016’da işlem sayısı azaldı.

*Eskiden yoğunluk o kadar fazlaydı ki, müşteriler notere girdiklerinde tıpkı bankadakiler gibi numara alırlardı. Temmuz 2016’dan beri numara alma işi filan kalktı.

*Sözleşmeler filan bitti… Ekonomiye dayalı işler iyice azaldı. Şimdi sosyal patlamanın belirtisi işlemler yapıyoruz. Boşanmak için düzenlenen vekâletnamelerde patlama yaşanıyor. Yine borç-alacak ilişkileriyle ilgili işlemler çok arttı. Buna rağmen genel işlem hacmimizde azalma var. Noter işlemleri, ekonominin en iyi göstergesi!

*Boş olan sadece noterler değil. Tapu daireleri de boş, vergi daireleri de boş, bankalar da boş!

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Tespitler nasıl?

Sizler de katılıyor musunuz bu tespitlere?

Notere, tapu dairelerine, vergi dairelerine ve bankalara gittiğinizde, sizler de çevrenizi bu gözle şöyle bir izleyin!

Bu nasıl ortaklık?

AKP ile MHP, ortak mı, ortak…

Bu ortaklığın adına ne derseniz deyin, ister “referandum ortaklığı” deyin, ister başka bir şey.

Ancak o da ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki günkü grup toplantısında AKP’ye veryansın ediyor.

“Barzani’nin Türkiye’yi ziyaretinde Kürdistan Bayrağı asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir.”

Haydi, buyurun bakalım!

Barzani, bir taraftan AKP’ye destek için referandumda “evet” oyu kullanılmasını istiyor, yani AKP ile ortaklık yapıyor, diğer taraftan ortağının Barzani’yi karşılarken astığı bayrağı, “skandal, aymazlık ve rezalet” olarak değerlendiriyor.

Bu nasıl ortaklık böyle?

Yoksa Devlet Bahçeli, baktı olacak gibi değil, parti tabanına söz geçiremiyor, bahane arayıp referandumda “hayır” mı kullanacak?

Hani aklıma gelmiyor değil.

Şeytanın avukatlığını yapayım dedim.

Paşa’nın lakapları

Paşa dediysem, Mehmet Ali Paşa…

Müge Uçar, yazdığı “Mehmet Ali Paşa” kitabında, mahallede sıkça kullanılan lakaplara da yer vermiş.

Ülkemizin her yöresinde lakaplar vardır, ama Paşa’da yaşayanlara takılan lakaplar bir başkadır.

Bazıları şöyle…

*Fifi Ahmet

*Taşkafa Gürsel

*Faça Aydın

*Dayı Musti

*Mayk Mustafa

*Papaz Ercan

*Sinek Sinan

*Tin ton Murat

*Tava Neco

*Telli Recep

*Şeytan Kemal

*Goril İrfan

*Şeş Mehmet

*Tek tek Yaşar

*Gübre Adem

*Ördek Adem

*Keçi Mustafa

*Mani Osman

*Sosyete İsmail

*Dokuzparmak Neco

*Malak Cemal

*Löplöp Mustafa

*Ayı Salim

*Pilli Adem

*Yanık Erol

*Çiço Emin

*Dana Tamer

Siyaset bilimindeki kural

“Başka coğrafyaları dizayn etmeye kalkarsan, onlar da senin ülkeni dizayn etmeye niyetlenirler.”

Başımıza gelen felaketlere bir de bu gözle baksak!

Borç yiğidin kamçısıysa, kamçının boyu çok uzadı

Sevgili okurlarım, 2016’dan 2017’ye kötü bir ekonomik miras devraldık.

Bu yılın ilk iki ayında bu miras daha kötüleşti.

Önce geçen yıldan bu yıla devreden rakamlara bakalım.

Bankacılık sistemine borçlu vatandaş sayısı 25 milyonu geçti.

Ancak yetişmiş insanlar, yani işgücüne katılan insanlar borçlanabildiğine göre, ülkemizde “borçsuz” bulmak çok zor.

Vatandaşın bankalara olan toplam borcu 2002 yılında sadece 6.6 milyar lira iken, bu tutar 2016 sonunda 403 milyar liraya ulaştı.

Bu borcun kendi içindeki ayrımına bakarsak…

Vatandaşın konut, taşıt, ihtiyaç ve diğer kredi tutarları 2002 yılında 2.3 milyar lira iken, bugün 321 milyar lira…

Kredi kartı borcu ise 4.3 milyar liradan 82 milyar liraya ulaşmış.

Rakamlara bakar mısınız?

Vatandaş, borç para verilerek sisteme mahkûm ve bloke edilmiş.

Şu vatandaşın borçlarının büyümesi kadar ülkemizin büyümesini sağlayabilseydik, bugüne bugün dünyanın en büyük ekonomisine sahiptik.

Şaka bir tarafa…

Borç yiğidin kamçısıdır da, kamçının boyu çok uzadı, çok!

Sonunda ne oldu biliyor musunuz?

Bu tablo, bugünkü ekonomik krizi doğurdu.

İnsanlar ya borçlu, ya işsiz.

İşi olsa bile borcunu ödeyebilecek kadar geliri yok.

İşte ülkemizin siyasetini belirleyen tablo bu!

Borçlu vatandaş, kritik durumunu düşünerek rahat hareket edebilir mi, tercihini özgür bir şekilde yapabilir mi?