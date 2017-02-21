Nuh Çimento Türkiye üçüncüsü

Aydın’da 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Gençler A-B Gurubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları 98 takım ve 630 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kocaeli Nuh Çimento Vatan Ortaokulu üçüncü oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Gençler A-B Grubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirildi. 17 takım ve 103 sporcunun yarıştığı Yıldız Erkekler 3000 m. yarışında; İzmir Buca Kozağaç Ortaokulu’ndan Emre Kaya 1’inci, Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu’ndan Samet Bozkurt 2’nci ve Burdur Şeker Ortaokulu’ndan Abdulrahman Hussein Amer 3’üncü oldu. Takım sıralamasında 1’inci Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu, 2’nci Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ve 3’üncü Kocaeli Nuh Çimento Vatan Ortaokulu oldu.