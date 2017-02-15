Numan Kurtulmuş’tan ezan yasağı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İsrail’in gündeme getirdiği ezan yasağıyla ilgili olarak, “Bu karar alınsa da Filistin ve dünya Müslümanları bakımında yok hükmündedir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizinin çekimlerini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Film Platosunda gerçekleşen ziyarette Numan Kurtulmuş’a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile Abdülhamid Han rolünü üstlenen Bülent İnal’da eşlik etti. Plato ve seti gezen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak diziyi değerlendiren Kurtulmuş, “Çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Çok değerli bir proje burada hayat bulacak. Seyircinin de gerekli desteğini vereceği, rekorlar kıracağını ümit ediyorum. Türk tarihinin yakın dönemi çok önemli. Büyük zaferlerin, büyük yenilgilerin olduğu dönem. Büyük kahramanlıkların, büyük ihanetlerin olduğu bir dönem. Binlerce yıllık Türk tarihi içinde, Anadolu toprakları içinde en zor, en karmaşık ama çok zengin bir dönem. O döneme ışık tutması bakımından önemli bir dizi olacak. Bütün bu karmaşalıkları, tezatları bir şekilde şahsında toplamış olan isim Sultan Abdülhamid Han hazretleridir. Sultan Abdülhamid’in objektif bir şekilde Türkiye kamuoyuna yansıtılması, böylesine güzel bir diziyle gündeme getirilmiş olması, bir bakıma bizim yakın tarihimizi anlama çabalarımızın parçası olarak görülmesi gerekir. Bu vesile ile TRT’ye teşekkür ediyorum. Yönetmen, yapımcı, oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İsrail’in ezan yasağı kararı

İsrail’in, Kudüs’te gündeme getirdiği ve parlamentoya taşıdığı ezan yasağı kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş “Komisyondan geçti. Zannediyorum bugün İsrail parlamentosunda genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Şimdiye kadar gelen kısmıyla kabul edilebilir bir teklif değil. Kudüs bütün büyük dinlerin merkezi. Kudüs’te biz 400 küsur sene hüküm sürmüş olan bir milletin çocuklarıyız. O 400 sene boyunca Allahu Ekber sesleriyle kilisenin çan sesleri, ağlama duvarının dibinde Mezmur’dan, Talmud’dan dualar okuyan Yahudilerin oradaki dua sesleri birbirine karıştı. 4 asır boyunca hiç kimse bir diğerine, ‘Niye sen böyle ibadet ediyorsun’ diye sormadı, kınamadı. Bir diğerinin inancını kısıtlama yoluna gitmedi” diye konuştu.

“Genel kuruldan geçerse Kudüs’ün tarihine yapılmış bir hakarettir”

Eğer bu kararın genel kuruldan geçmesi durumunda Kudüs’ün tarihine yapılmış olan bir hakaret olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Din özgürlüğüne karşı bir karardır. Siyasi olarak fevkalade vahim bir karar olur. Dünya barışının kilidi orta doğudur. Anahtarı ise Filistin barışıdır. Bu karar asla Filistin barışına hizmet etmeyecek bir karar olur. Son derece yanlıştır. Ümit ediyorum İsrail parlamentosu bu aymazlığa son verir. Ne olursa olsun ezan sesini kısmaya da kimsenin gücü yetmez. Ezan yasağı ortaya çıktığı anda Filistinliler Kudüs’te damlarına, pencerelerine çıkarak, ‘Siz birkaç tane minareden ezan sesini yasaklamaya kalksanız, biz bütün camlardan, damlardan ezan okuruz’ diyerek ezan okumayı sürdürdüler. Böyle bir karar alınmayacağını ümit ederim. Bu karar alınsa da Filistinli ve dünya Müslümanları bakımında yok hükmündedir. Bu karar uygulanmaz, Filistinli Müslümanlar orada ezan okumaya devam ederler” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan Seka Film Platosu hakkında da konuşan Kurtulmuş, “Yerel yönetimler sadece yol, asfalt, alp yapı, park yapmakla yükümlü değildir. Kültürel belediyecilik alanında da çok kuvvetli olması lazım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin burada yapmış olduğu bu platonun Türkiye’nin kültür ve sanatına önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a hediye kaftan verildi.