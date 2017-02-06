  • BIST 88.200
  • Altın 145,448
  • Dolar 3,6806
  • Euro 3,9462
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 17 °C

Numan Kurtulmuş'tan indirim müjdesi!

»
Numan Kurtulmuş'tan indirim müjdesi!
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak" dedi.

 

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek.

 

Kamu kuruluşlarının varlık fonuna devredilmesi:

Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu Türk ekonomisinin kaynaklarının kullanılması için önemli bir adım olacaktır.

 

Savunma Sanayi fonunun devri:

Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. Kaynak: Haberler.com

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İZGİAD’dan umreden dönen Kartay’a ziyaret06 Şubat 2017 Pazartesi 13:39
  • Baran: Birlikte el ele vererek Körfez’i geliştirdik06 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
  • Karamürsel’den 120 kişi umreye gitti06 Şubat 2017 Pazartesi 13:13
  • KOTO’dan kan ve kök hücre bağış kampanyası06 Şubat 2017 Pazartesi 12:44
  • Kültür Tepesi'nda çalışmalar ilerliyor06 Şubat 2017 Pazartesi 12:04
  • Kocaeli'nin su sıkıntısı YOK!06 Şubat 2017 Pazartesi 11:55
  • Gültepe'de konut yapımına başlanıyor...06 Şubat 2017 Pazartesi 10:53
  • Bu belgeye sahip olamayan, iş sahibi de olamayacak!06 Şubat 2017 Pazartesi 10:43
  • KOÜ'lü akademisyen, ünlü sanatçıların kliplerini çekiyor...06 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
  • Gebze’de o cadde, duble yola dönüştürülüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim