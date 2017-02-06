Numan Kurtulmuş'tan indirim müjdesi!

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek.

Kamu kuruluşlarının varlık fonuna devredilmesi:

Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu Türk ekonomisinin kaynaklarının kullanılması için önemli bir adım olacaktır.

Savunma Sanayi fonunun devri:

Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. Kaynak: Haberler.com