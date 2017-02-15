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Nuray ve Sercan söz verdi

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Nuray ve Sercan söz verdi
Kaynarcalı Yurdusev ailesinin güzel kızları Nuray ile Kandıralı Uçar ailesinin yakışıklı oğulları Sercan evlilik yolunda ilk adımı atarak sözlendi.

Kaynarcalı ev hanımı Nurgül Yurdusev ve Empay’dan emekli Fikret Yurdusev’in güzel kızları Nuray Yurdusev, Kandıralı ev hanımı Filiz Uçar ve Karayolcu Ünsal Uçar’ın yakışıklı oğulları Sercan Uçar ile sözlendi. Yurdusev ailesinin İzmit’teki evlerinde gerçekleştirilen söz merasimine aile büyükleri ve dostları katıldı.

 

YÜZÜKLERİ AHSEN OKYAR TAKTI

Kocaeli Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü mezunu, bankacı Nuray Yurdusev ile Beykent Üniversitesi’nde Optisyenlik okuyan lojistikçi Sercan Uçar çiftinin söz yüzüklerini ‘Allah tamamına erdirsin’ diyerek Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Ahsen Okyar taktı. Söz pastasının da kesildiği tören ikramlar ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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