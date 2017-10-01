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Nusretiye, lider geldi lider döndü!

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Nusretiye, lider geldi lider döndü!
Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nun iki iddialı takımı Çınarlıspor ile Nusretiyespor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda çok ilginç anlar yaşandı. Bitime 15 dakika kala Nusretiye’de kazanılan penaltıyı Cihan Halil gole çevirdi: 0-1.

 

ÇINARLI’NIN PENALTI KÂBUSU

Hakem Sait Tuzcu bu 81’de bu kez Çınarlı lehine penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Umut, kaleci Şahin’i geçemedi. Çınarlıspor geçen hafta da Derbent karşısında bitime 4 dakika kala Oğuzhan Nalbant ile penaltı kaçırmış ve maçı 1-0 kaybetmişti. Nusretiye maçında da aynı senaryo gerçekleşti. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Çınarlıspor sahasında Nusretiyespor’a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Nusretiyespor, aldığı galibiyet ile üçüncü haftayı da lider tamamladı.

 

ÇINARLISPOR: 0 NUSRETİYESPOR: 1

STAT: Derince

HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Volkan Aydın ***

ÇINARLISPOR: Muhammet  ***, Ömer ***,  Oğulcan **, Mehmet ***, Aykut **, Volkan ***, Umut **, Sinan Göğercin **, Oğuzhan ** (Dk 59 Muhammet Arslan **), Vedat  **, Bahadır **

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Şahin ***, Kerim ***, Mehmet Kutay ** (Dk 59 Kubilay **), Serkan ***, Eray ***, Fatih Dizman ***, Melih Ahmet ***, Samet *** (Dk 90+1 Burak **), Emre Krutoğlu ***, Cihan *** (Dk 85 Fatih Örsoğlu **), Sinan Çalık ***

GOL: Cihan Halil Dk 75 (PNT)

NOT: Umut Dk 81 penaltı kaçırdı

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SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                  O         G         B         M          A         Y          P

1.Nusretiyespor           3          2          1          0          5          2          7

2.Diliskelesispor          3          2          1          0          3          1          7

3.Tavşantepespor        3          2          0          0          5          2          6

4.K.Güneşspor            3          1          2          0          4          3          5

5.Derbentspor             3          1          2          0          4          3          5

6.Arapçeşmespor        3          1          1          1          6          7          4

7.Çınarlıspor               3          1          0          2          2          2          3

8.Denizliköyü              3          0          2          1          2          3          2

8.İhsaniyespor            2          0          1          1          7          8          1         

10.Seka Doğan           2          0          0          2          1          4          0         

11.Hereke Yıldız         3          0          0          3          0          4          0

 

3. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Arapçeşme-İhsaniye:  6-5

Çınarlıspor- Nusretiye: 0-1

Güneşspor- Derbentspor: 3-3

Diliskelesi-Hereke Yıldız: 1-0

Tavşantepe-Denizliköyü:  2-1

Seka Doğan (BAY)

 

4. HAFTANIN MAÇLARI

Nusretiyespor- Güneşspor

İhsaniye- Çınarlı

Denizliköyü -Seka Doğan

Hereke Yıldız-Tavşantepe

Derbent– Diliskelesi

Arapçeşme (BAY)

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