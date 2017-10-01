Nusretiye, lider geldi lider döndü!

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda çok ilginç anlar yaşandı. Bitime 15 dakika kala Nusretiye’de kazanılan penaltıyı Cihan Halil gole çevirdi: 0-1.
ÇINARLI’NIN PENALTI KÂBUSU
Hakem Sait Tuzcu bu 81’de bu kez Çınarlı lehine penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Umut, kaleci Şahin’i geçemedi. Çınarlıspor geçen hafta da Derbent karşısında bitime 4 dakika kala Oğuzhan Nalbant ile penaltı kaçırmış ve maçı 1-0 kaybetmişti. Nusretiye maçında da aynı senaryo gerçekleşti. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Çınarlıspor sahasında Nusretiyespor’a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Nusretiyespor, aldığı galibiyet ile üçüncü haftayı da lider tamamladı.
ÇINARLISPOR: 0 NUSRETİYESPOR: 1
STAT: Derince
HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Volkan Aydın ***
ÇINARLISPOR: Muhammet ***, Ömer ***, Oğulcan **, Mehmet ***, Aykut **, Volkan ***, Umut **, Sinan Göğercin **, Oğuzhan ** (Dk 59 Muhammet Arslan **), Vedat **, Bahadır **
KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Şahin ***, Kerim ***, Mehmet Kutay ** (Dk 59 Kubilay **), Serkan ***, Eray ***, Fatih Dizman ***, Melih Ahmet ***, Samet *** (Dk 90+1 Burak **), Emre Krutoğlu ***, Cihan *** (Dk 85 Fatih Örsoğlu **), Sinan Çalık ***
GOL: Cihan Halil Dk 75 (PNT)
NOT: Umut Dk 81 penaltı kaçırdı
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.Nusretiyespor 3 2 1 0 5 2 7
2.Diliskelesispor 3 2 1 0 3 1 7
3.Tavşantepespor 3 2 0 0 5 2 6
4.K.Güneşspor 3 1 2 0 4 3 5
5.Derbentspor 3 1 2 0 4 3 5
6.Arapçeşmespor 3 1 1 1 6 7 4
7.Çınarlıspor 3 1 0 2 2 2 3
8.Denizliköyü 3 0 2 1 2 3 2
8.İhsaniyespor 2 0 1 1 7 8 1
10.Seka Doğan 2 0 0 2 1 4 0
11.Hereke Yıldız 3 0 0 3 0 4 0
3. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
Arapçeşme-İhsaniye: 6-5
Çınarlıspor- Nusretiye: 0-1
Güneşspor- Derbentspor: 3-3
Diliskelesi-Hereke Yıldız: 1-0
Tavşantepe-Denizliköyü: 2-1
Seka Doğan (BAY)
4. HAFTANIN MAÇLARI
Nusretiyespor- Güneşspor
İhsaniye- Çınarlı
Denizliköyü -Seka Doğan
Hereke Yıldız-Tavşantepe
Derbent– Diliskelesi
Arapçeşme (BAY)