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Nusretiye şampi..!

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Nusretiye şampi..!
Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirvede yer alan Nusretiyespor, ilk yarısı golsüz tamamlanan İlimtepe FK mücadelesini ikinci yarıda Fatih Örsoğlu (2) ve Sinan Çalık’ın penaltı golleriyle 3-1 mağlup etti.

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirvede yer alan Nusretiyespor, ilk yarısı golsüz tamamlanan İlimtepe FK mücadelesini ikinci yarıda Fatih Örsoğlu (2) ve Sinan Çalık’ın penaltı golleriyle 3-1 mağlup etti. İlimtepe’nin tek golü 90+2’de penaltıdan Sait’ten geldi

 

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Yeşil-Beyazlılar son 6 maçta 6 galibiyet elde etti. Nusretiye maçına kadar son 6 maçını kazanan İlimtepe güçlü rakibine diş geçiremedi. Puanını 41’e çıkaran Yeşil Beyazlı ekip bu hafta da Dilovası’na 4-2 kaybeden İhsaniyespor ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Son derece zorlu geçmesi beklenen 90 dakikanın ilk yarısı iki denk takımın mücadelesi şeklinde geçti. Nusretiyespor bu yarıda Emre ve Sinan ile iki net pozisyondan yararlanamazken, günün başarılı isimlerinden olan Nusretiye kalecisi Sertan çok net pozisyonda gole izin vermedi. Derbent Stadı’ndaki mücadelenin ikinci yarısı gollere sahne oldu.

 

FATİH – SİNAN AŞ.

Bu yarıda risk alan Nusretiye’de sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde dokunan Fatih 53’te takımını öne geçirdi. Aynı futbolcu 68’de de ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Nusretiye’de Sinan Çalık kendi çabalarıyla penaltı kazandırdı. Golcü futbolcu 81’de penaltıdan skoru 3-0 yaptı. Maçın bu skorla biteceği düşünülürken konuk ekipte Sait 90+2’de kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 3-1 sonuçlandı.

 

NUSRETİYESPOR: 3 İLİMTEPE FK: 1

STAT: Derbent (Süper Amatör)

HAKEMLER: Tolga Güldibi***, Recep Haydar Cüre***, Fatih Özbek***                       

NUSRETİYESPOR: Sertan ***, Kerim **, Oğuzhan ***, Serkan Uzun **, Birkan ** (Dk. 90 Selim ?), Samet Pişkin ** (Dk.70 Cihan **), Melih Ahmet ***, Emre Önen **, Sinan Çalık ***, Emre Kurtoğlu ** (Dk. 84 Fatih Engin ?), Fatih Örsoğlu ***

İLİMTEPE FK: Berkay **, Fatih **, Sait **, Sinan **, Burak **, Enes **, Fatih **, Ömer ** (Dk. 79 Ersoy *), Galip **, Sinan ** (Dk. 62 Eren *), Beratcan *

GOLLER: Fatih Örsoğlu (Dk. 53 ve 68), Sinan Çalık (Dk. 85 P) (Nusretiyespor), Sait (Dk. 90+2 P)(İlimtepe FK)

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