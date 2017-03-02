Nusretiye’nin niyeti çok ciddi

Süper Amatör Play-Off Ligi takımlarından Nusretiyespor, 10 final maçı öncesi kampa girdi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonun şampiyonu olan Yeşil Beyazlılar 4 günlük kampını eski adı Derbent Uygulama olan Kartepe Park Oteli’de yapacak. Nusretiye ekibi ilk maçını 11 Mart’ta Kartepe Belediyespor ile Derbent’te oynayacak.