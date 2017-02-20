Nusretiyespor tarih yazdı

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’de müthiş başarı gösteren Nusretiyespor, derbi mücadelesinde Kartepe Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala B Grubu’nda şampiyonluğu elde etti

ATMOSFER VE HAVA NEFİSTİ

Amatör Süper Lig’de grup maçlarına bir hafta kala B Grubu’nda mücadele eden ekiplerimiz Kartepe Derbisi olarak nitelendirilen 90 dakikada karşı karşıya geldi. İlk yarıda oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmanın rövanşı, sıcak ve dostane geçen bir havada oynandı. Hem grup şampiyonluğu hem de play-off hattı açısından önem taşıyan karşılaşmaya ilgi bir hayli fazla oldu.

EV SAHİBİ ÖNDE TAMAMLADI

İlçemiz açısından son derece önemli olan bu müsabakanın ilk 10 dakikasında Kartepe Belediyespor baskılı gözükürken, Nusretiye’nin tecrübeli ayakları maça ısındı. 14’te soldan yapılan ortaya Sinan Çalık kafa vurdu ve perdeyi açtı. Öne geçmenin moraliyle ev sahibi ara pasta Cihan 23’te farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 Nusretiyespor’un üstünlüğü ile sonuçlandı. Kartepe Belediyespor’da tecrübeli sol ayak Emre 17.dakikada sakatlanarak yerini Ruhi’ye bıraktı.

GRUP ŞAMPİYONU OLDULAR

21.haftada evinde Kartepe Belediyespor ile karşılaşan Nusretiyespor, ilk yarısını önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısında da çok rahat bir futbol ortaya koydu. Golcü Sinan Çalık, 48’te farkı üçe çıkardı. Grup şampiyonluğu için dakikaları sayan yeşil-beyazlılar, oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu Burak Yılmaz ile farkı 4’e çıkararak 47 puan yaptı ve grup şampiyonluğunu garantiledi.

KUTAY İLK 11’DE

Temsilcimiz Nusretiyespor’da yeni transferlerde zorlu karşılaşmada yer aldı. Hafta içi Çayırovaspor’dan transfer edilen Fenerbahçe altyapı patentli Kutay Şenyıl maça ilk 11’de başlarken, bir başka transfer kaleci İsmail ile geçtiğimiz hafta Dilovası deplasmanında perdeyi açan golün mimarı Seyfettin ise yedek olarak başladı.

BAŞKAN ÜZÜLMEZ GELDİ

Kartepe derbisi olarak nitelendirilen Nusretiyespor-Kartepe Belediyespor müsabakasına ilgi bir hayli fazlaydı. Derbent Stadı’nda oynanan müsabakayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, başkan yardımcısı Murat Sabri Çakır, AK Parti meclis üyesi Faruk Sarman, Beyaz Yalı Restaurant sahibi Mehmet İpşiroğlu, Nusretiyespor Onursal Başkanı Ümit Genç, kulüp başkanı Besim Kaya ve yöneticiler zorlu 90 dakikayı birlikte izledi.

YEŞİL BERELİLER YALNIZ BIRAKMADI

Derbent Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ilgi bir hayli fazlaydı. Kartepe derbisi olarak adlandırılan müsabakaya Nusretiyesporlu taraftarlar bir hayli ilgi gösterdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig grup şampiyonluğuna ulaşan Nusretiyespor’da Yeşil-Bereliler isimli taraftar grubu da 90 dakika destek verirken büyük mutluluk yaşadı.

BAŞKAN GENÇ’TE EKSTRA PRİM

Derbent Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmada ilçemizin bir başka ekibi olan Kartepe Belediyespor’u 4-0 gibi farklı bir skor ile mağlup eden ve grup şampiyonu olan Nusretiyespor’da onursal başkan Ümit Genç’e soyunma odasında primi attırması istendi. Futbolcuların tezahüratlarına karşılık veren başkan Genç, primi arttırarak hem sevinci hem de primi ikiye katladı.

NUSRETİYESPOR: 4 KARTEPE BLDSPOR: 0

STAT: Derbent (Süper Lig)

HAKEMLER: Emrecan Furuncu, Fatih Özbek, Mücahit Şentürk

NUSRETİYESPOR: Sertan ***, Kerim ***, Kutay *** (Dk.78 Mert **), Serkan ***, Birkan ***, Samet ***, Melih Ahmet ***, Emre Önen ** (Dk. 86 Burak **), Sinan ***, Cihan ***, Fatih Örsoğlu ** (Dk. 62 Emre Kurtoğlu **)

KARTEPE BLDSPOR: Metehan **, Enes **, Bedirhan **, Ali Kemal **, İbrahim **, Kubilay **, Furkan **, Yaser * (Dk. 46 Celal *), Şükrücan **, Emre * (Dk. 18 Ruhi), Mertcan * (Dk. 76 Muzaffer *)

GOLLER: Sinan (Dk. 14 ve 48), Cihan (Dk. 23), Burak (Dk. 90) (Nusretiyespor)