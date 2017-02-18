Nusretiyespor tur için sahada

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sondan 1 önceki hafta maçları yarın oynanacak.

44 puan ile lider Nusretiyespor en yakın rakibi 40 puanlı Kartepe Belediyespor’dan 1 puan bile alsa normal sezonun şampiyonluğunu ilan edecek. Nusretiye ekibi teknik direktörü Ufuk Öğütveren “İyi olan, futbolun doğrularını sahaya yansıtan kazansın” derken, Kartepe Belediyespor’un teknik adamı “Güçlü bir rakip ile oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Önceliğimiz Play-Off’u garantilemek” dedi. Derbent Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’da başlayacak. Karşılaşmada Emrecan Furuncu, Fatih Özbek, Mücahit Şentürk hakem üçlüsü görev alacak. Maçı bölge halkının yoğun bir ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Kocaeli Nusretiyespor 20 13 5 2 45 22 44

2-Kartepe BLD 20 11 7 2 43 20 40

3-Seka Doğanspor 20 11 5 4 45 25 38

4-İhsaniyespor 20 11 3 6 45 35 36

5-Dilovası BLD 20 10 4 6 38 26 34

6-Kocaeli Güneşspor 20 10 1 9 38 38 31

7-İlimtepe FK 20 7 4 9 31 31 25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor 20 7 4 9 31 40 25

9-Gebze Beylikbağı 20 7 1 12 25 44 22

10--Yavuzspor 20 5 5 10 21 27 20

11-Gebze Denizliköyüspor 20 4 7 9 26 29 19

12-Çubuklu Balaspor 20 1 0 19 20 71 0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

YARININ PROGRAMI – SAAT 14.00

MAÇ STAT HAKEMLER

K.Güneşspor - İlimtepe FK Kağıtçı Burak Karaaslan

Nusretiyespor – Kartepe Derbent Emre Can Furuncu

Seka Doğan - 1937 Seka Kavaklı Fatih Kabakkaya

Yavuzspor - Dilovası BLD Derince Zafer Pesen

Denizliköyü – Beylikbağı Metin Oktay Erhan Yalta