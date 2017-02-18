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Nusretiyespor tur için sahada

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Nusretiyespor tur için sahada
Süper Amatör Lig B Grubu’nda sondan 1 önceki hafta maçları yarın oynanacak.

44 puan ile lider Nusretiyespor en yakın rakibi 40 puanlı Kartepe Belediyespor’dan 1 puan bile alsa normal sezonun şampiyonluğunu ilan edecek. Nusretiye ekibi teknik direktörü Ufuk Öğütveren “İyi olan, futbolun doğrularını sahaya yansıtan kazansın” derken, Kartepe Belediyespor’un teknik adamı “Güçlü bir rakip ile oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Önceliğimiz Play-Off’u garantilemek” dedi. Derbent Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’da başlayacak. Karşılaşmada Emrecan Furuncu, Fatih Özbek, Mücahit Şentürk hakem üçlüsü görev alacak. Maçı bölge halkının yoğun bir ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

 

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O          G        B         M          A         Y         P

1-Kocaeli Nusretiyespor        20        13        5          2          45        22        44

2-Kartepe BLD                     20        11        7          2          43        20        40

3-Seka Doğanspor                20        11        5          4          45        25        38

4-İhsaniyespor                     20        11        3          6          45        35        36

5-Dilovası BLD                     20        10        4          6          38        26        34

6-Kocaeli Güneşspor            20        10        1          9          38        38        31

7-İlimtepe FK                       20        7          4          9          31        31        25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor      20        7          4          9          31        40        25

9-Gebze Beylikbağı              20        7          1          12        25        44        22

10--Yavuzspor                      20        5          5          10        21        27        20

11-Gebze Denizliköyüspor    20        4          7          9          26        29        19

12-Çubuklu Balaspor            20        1          0          19        20        71        0

 

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

 

YARININ PROGRAMI – SAAT 14.00

MAÇ                                     STAT                      HAKEMLER

K.Güneşspor - İlimtepe FK     Kağıtçı             Burak Karaaslan        

Nusretiyespor – Kartepe         Derbent            Emre Can Furuncu

Seka Doğan - 1937 Seka        Kavaklı            Fatih Kabakkaya

Yavuzspor - Dilovası BLD       Derince            Zafer Pesen    

Denizliköyü – Beylikbağı        Metin Oktay      Erhan Yalta               

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