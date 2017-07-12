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O artık BAL’da düdük çalacak!

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O artık BAL’da düdük çalacak!
Bölgemizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Fatih Kabakkaya’nın yıldızı giderek parlıyor

Çayırova’da oturan ve 5 yılı Üniversite eğitimi gördüğü Karabük’te olmak üzere 8 yıl amatör maçlarda orta hakem olarak görev yapan Kabakkaya, bölgesel hakemliğe terfi etti. Geçtiğimiz sezon özellikle Amatör Süper Lig ve 1.Küme’de kritik maçlar yöneten, çoğunda da gözlemcilerden iyi notlar alarak terfi alan Kabakkaya, düdüğünün hakkını Bölgesel Amatör Lig’de (BAL)  yöneteceği maçlarda da vermek istiyor. 

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