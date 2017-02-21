  • BIST 88.925
  • Altın 143,409
  • Dolar 3,6296
  • Euro 3,8235
  • Kocaeli : 14 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 14 °C

O belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı

»
O belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yeğeni Yusuf Toltar serbest bırakıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından Yusuf Toltar dahil 648 Hakim ve Savcı FETÖ kapsamında açığa alınmıştı. Gönderilenler arasında Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yeğeni Yusuf Toltar da yer alıyordu. Ağustos ayından beri Gaziantep’te cezaevinde tutulan Toltar bugün yapılan duruşma sonrası serbest kaldı. Yusuf Toltar’ın serbest kalması Toltar aileside büyük sevinç yarattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 52 yaşındaki hırsıza hapis cezası!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:25
  • Meslekten ihraç edilen 35 emniyet personeli tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı... Gülaçtı'nın cezası onandı!19 Şubat 2017 Pazar 17:30
  • 2 çocuk derede ölümle burun buruna kaldı!19 Şubat 2017 Pazar 13:09
  • 70 metreden uçuruma yuvarlandı!19 Şubat 2017 Pazar 08:30
  • Kocaeli'de 327 polisle yapılan operasyon kamerada19 Şubat 2017 Pazar 08:21
  • Donmamak için sığındığı evden cesedi çıktı!19 Şubat 2017 Pazar 08:13
  • Pres makinesi arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 14:56
  • Kocaeli’de 327 polisle 4 ilçede operasyon18 Şubat 2017 Cumartesi 14:50
  • Yangın söndürmeye giden itfaiye aracı kaza yaptı18 Şubat 2017 Cumartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim