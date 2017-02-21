O belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yeğeni Yusuf Toltar serbest bırakıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından Yusuf Toltar dahil 648 Hakim ve Savcı FETÖ kapsamında açığa alınmıştı. Gönderilenler arasında Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yeğeni Yusuf Toltar da yer alıyordu. Ağustos ayından beri Gaziantep’te cezaevinde tutulan Toltar bugün yapılan duruşma sonrası serbest kaldı. Yusuf Toltar’ın serbest kalması Toltar aileside büyük sevinç yarattı.