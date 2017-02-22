O belediye personeli greve doğru gidiyor...

Hizmet-İş Sendikası ile Yerel-Sen arasında başlayan toplu sözleşme görüşmelerin greve doğru gidiliyor.

Hizmet-İş Sendikası ile Derince Belediyesi’ni temsilen Yerel-Sen arasında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde ücret pazarlığında sonuç çıkmaması sonrasında arabulucu dönemine girilmişti. Abdülkadir Şengal başkanlığında yapılan oturumlar sonrasında hazırlanan rapor pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak.

YÜZDE 3 ZAM TEKLİFİ

Arabulucu dönemi devam ederken daha önce zam teklifi vermeyen Derince Belediyesi’nde ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci altı ay içinde yüzde 3 zam teklifinde bulundu. Bu da sosyal haklarla birlikte çalışanın cebine yüzde 4 seviyesinde ücret zammı anlamına geliyor. Ancak Ocak ayında enflasyon yüzde 9.3 olarak açıklanmıştı. Enflasyon oranının çok altında olan bu zam teklifinin sendika tarafından kabul edilmeyeceği belirtildi.

İŞVEREN İLE BİR ARAYA GELİNEMİYOR

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy “Derince Belediyesi daha önce zam teklifi vermemişti. Şimdi ise yüzde 3 zam vermektedir. Bu durum kabul edilemez. Enflasyon oranı ocak ayında yüzde 9.3 seviyesinde oldu. Bu durumda enflasyonun çok altında bir tekliftir. Bir çok belediye ile toplu sözleşme görüşmeleri yapılmaktadır. Ancak Derince Belediyesi’nde iş veren ile bir türlü bir araya gelemiyoruz” dedi.

MART AYINDA GREV OYLAMASI

Arabulucu dönemi pazartesi günü doluyor diyen Sendika Başkanı Ersoy “Sonrasında uyuşmazlık raporu tutulacaktır. Bu rapor taraflara sunulacaktır. Sonrasında bakanlık yazışmaları yapılacak. Bu süreçte 15 gün sürmesi bekleniyor. Mart ayı başı gibi Derince Belediyesi’nde grev oylaması yapabiliriz. Mart ayının başın kadar bizler toplu sözleşmenin masada imzalanması için elimizden geleni yapmaktayız” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK