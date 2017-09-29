O gelenek tarihe karışıyor...

İzmit Belediyesi mahallelerde gemişten gelen ve artık kültür haline dönüşen o uygulamaya son verdi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahallerde megafonla satış yapanlara izin vermiyor.

Araçlara takılan hoparlör sistemiyle satış yapmanın yasak olduğunu hatırlatan Zabıta yetkilileri, “Megafon yardımıyla gürültü kirliliği oluşturup satış yapanlar hakkında yasal işlem yapıyoruz. Şirintepe bölgesinde yaptığımız kontrollerde yasağa uymayarak hurda toplayan 2 şahıs Kabahatler Kanununa istinaden 218 lira para cezası kesip, hoparlör sistemini de söktürdük. Kimsenin yüksek sesle satış yaparak vatandaşları rahatsız etmeye hakkı yok. Bu konudaki denetimlerimizi devam ettireceğiz” dediler.