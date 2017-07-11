O gün ulaşım ücretsiz olacak!

Vali Aksoy ile Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz gecesi düzenlenecek demokrasi nöbetine tüm Kocaeli halkını davet etti

Diyarbakır Valiliği görevini yürütürken Kocaeli Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu. Ziyaretin ardından Vali Aksoy ile Başkan Karaosmanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde yapılması planlanan etkinlikleri basın mensuplarıyla paylaşan Vali Aksoy ile Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz Cumartesi gecesi Milli İrade Meydanı(Perşembe Pazarı)’nda sabaha kadar sürecek demokrasi nöbetine tüm Kocaeli halkını davet etti.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: TARİHİN EN HAİN KALKIŞMASI

Ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, Vali Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz hain kalkışmasının yıl dönümüne yaklaşıyoruz. İnsanlık tarihi bu tür hainliklerle çok karşılaştı. Ama 15 Temmuz, Cumhuriyet tarihinin en hain kalkışmasıydı. 40 yıl koynumuzda beslediğimiz, milletin verdiği üniformayı hainlik içi kullananlar oldu. Bu kalkışmaya karşı milletimiz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde vatanına sahip çıktı. 249 canımız kendini feda etti. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız gazi oldu. Bu çok büyük bir ibrettir. Bir daha böyle bir acı olayla karşılaşmamak için Türk ulusu olarak daha uyanık olmamız gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor’’ dedi.

BELEDİYE ARAÇLARI ÜCRETSİZ

‘’Birçok ülkede böyle girişimler başarılı oluyor ama biz milletimizin iradesi ile bir gecede hainleri çökerttik’’ diyen Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Eğer o kara geceden çıkmasaydık bugün biz de Irak gibi, Suriye gibi olurduk. Şehitlerimize şükran duyuyoruz. Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Etkinlikler kapsamında şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz’da tüm belediye araçları ücretsiz olacak. Yapılacak tüm programlara vatandaşlarımızın sağduyu içinde katılacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

VALİ AKSOY: HALKIMIZ İZİN VERMEDİ

15 Temmuz için halkın duyarlılığını farklı bir noktaya taşımak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Vali Aksoy, “15 Temmuz gecesi halk sokağa çıkarak demokrasiye sahip çıkmıştır. Milli iradenin farklı noktalarda kullanılmasına halkımız izin vermemiştir. Halkın iradesini kullanmak TBMM’nindir. Bu yetkinin başka gruplar tarafından gasp edilmesine halk izin vermedi. FETÖ terör örgütünün ortaya koyduğu hukuksuzluk, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız tarafından bertaraf edilmiş ve yenilmiştir. Binlerce kişi için adli ve idari işlemler sürdürülmektedir’’ açıklamasını yaptı.

HALKIMIZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ

Kamu ve özel sektörde varsa terör örgütü ile ilişkili kişilerin bulunarak, yargılandığını hatırlatan Vali Aksoy, ‘’Kurumlarımız hassasiyetle çalışıyor. Milli Savunma Bakanımız ile birlikte programlarımıza katılacağız. 249 şehidimiz için 249 hatim okutulması için çalışma başlatıldı. Şu ana kadar 276 bin Yasin okutuldu ve bunlar devam edecek. Birlik ve beraberliğimizin bir kez daha pekiştirilmesi ve 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anmak için Milli İrade Meydanında halkımızla birlikte olacağız. 15 Temmuz akşamı 81 ilden gelen hafızlarda alanda dua edecek” bilgisini verdi.

249 HAFIZ AY YILDIZIMIZI TEMSİL EDECEK

15 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde Milli İrade Meydanı(Perşembe Pazarı) başlayıp, sabaha kadar devam edecek anma etkinliklerinin detaylı programı ise şöyle;

Saat 20.30 Protokolün etkinlik alanına gelişi

Saat 21.00 Protokol konuşmaları

Saat 21.30 249 hafız tarafından yapılan Kur’an hatimlerinin tamamlanması ve duası;

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin belirlediği ve İmam Hatip Liselerinde okuyan 81 ilden 249 hafız öğrenci, 15 Temmuz şehitleri için okudukları hatimleri özel bir koreografi ile sahneleyecek. Türk bayrağını temsilen hilâl ve yıldız konsepti için kırmızı zemin üzerinde beyaz kıyafetler giyen hafızlar sahne önünde özel koreografi ile hazır olacaklar. Böylece yukarıdan bakıldığında şanlı Türk Bayrağımızın görüntüsü oluşacak.

YASİN-İ ŞERİFLERİN SAYISI 300 BİNE YAKLAŞIYOR

Milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak; Kocaelililerin de katılımıyla her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunmaya devam ediliyor. Katılmak isteyenler www.duayadavet.org web sitesinden okuyacakları Yasin’i kayıt yapabiliyor. Şu ana kadar sisteme kayıt yaptırılan Yasin-i Şerif sayısı hedeflenen 249 bin sayısının üstüne çıktı, 15 Temmuz’a kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. İnternet sitesinde ayrıca 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı yer alıyor. Programda Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından 249 hatim ile okunana Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak.

CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMALARI CANLI YAYINLANACAK

Saat 22.30 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapacağı konuşmaya canlı bağlantı İstanbul’da hain darbe girişiminin başladığı yerde anma etkinliği düzenlenecek. Köprünün Anadolu yakasındaki alandaki Şehit yakınları ve gazilerin katılacağı programda, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşma etkinlik alanımızdaki LED ekranlardan canlı yayınlanacak.

Saat 23.30 Program boyunca alanda kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak.

Birlik ve beraberlik ezgileri-

GRUP TİLLO

Ezgi ve marşlar -

ÖMER KARAOĞLU

Şiir ve yorumlar -

SERDAR TUNCER

Saat 00.13 Türkiye genelinde camilerden ve etkinlik alanından salâların okunması

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kocaeli İl Müftülüğü tarafından Türkiye genelinde ve Kocaeli’ndeki camilerde ve ana sahnede salâlar okutulacak.

Saat 00.20 Sohbet, Kuran Tilaveti ve İl Müftülüğü programları

15 Temmuz Sohbeti–Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Kur’an tilaveti dünya birincisi Mısırlı Hafız Memduh Cude Saad

İl Müftülüğü ilahi korosu, kasideler ve mevlit programları

Saat 02.32 Ankara TBMM’den canlı yayın bağlantısı (Sn. Cumhurbaşkanımız’ın konuşması)

15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçakları tarafından bombalanan TBMM’de tören düzenlenecek. Ankara’daki törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Sn. Cumhurbaşkanımız katılarak, konuşma yapacak

Saat 03.00 Demokrasi nöbeti

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi, Kurtuluş Savaşından bu yana en büyük tehditti. Tankların önüne yatan, otomatik silahlara göğsünü siper eden milletimiz; o gece 249 şehit vererek darbe girişimini durdurdu.

15 Temmuz Destanı; Çanakkale ve İstiklal Harbi gibi tarihe altın harflerle geçti. Milletimizin elleriyle yazdığı bu destanın 1. seneyi devriyesinde Kocaeli'de; 15 Temmuz öncesi, akşamı ve sabahına yayılan etkinliklerle kahramanlarımızı anacağız.

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik o gece halkımızın kahramanca direnişini ve

28 gece süren demokrasi nöbetlerinde yaşanan heyecanı tekrar hatırlatmak amacıyla Türkiye genelinde eşi olmayan bir organizasyona imza atacak.

Geceye katılan vatandaşlar temsili olarak Milli İrade ve Demokrasi nöbeti tutmaya davet edilecek. Sahnedeki LED ekranlardan 15 Temmuz hain darbe gecesinde haber kanallarında verilen haberler, sabah namazına kadar yayınlanacak.

ONBİNLER SABAH NAMAZINDA BULUŞACAK

Alanda kurulan mescitte İstanbul Fatih Camii eski imam hatibi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin tarafından sabah namazı kıldırılacak. Sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar, alanda kurulacak mescitte kılınacak sabah namazına davet edilecek. Ülkemizin birliği ve beraberliği için dua edilecek. Şehitlerimize yapılacak duaların ardından hep birlikte sabah namazı eda edilecek.

HALKIMIZI DEMOKRASİ NÖBETİNE DAVET EDİYORUZ

Geceye katılan vatandaşlara 15 Temmuz Şehitleri adına şerbet, gülsuyu ve lokma ikram edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara alanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış stantlarda; Türk Bayrağı, şapka ve tişörtler hediye edilecek. Sabah namazı sonrası vatandaşlara simit - çay ikramında bulunulacak. 15 Temmuz’u anlamına ve ruhuna uygun etkinliklerle idrak etmek, aziz şehitlerimizi şükranla anmak, gazilerimize vefamızı sunmak, 15 Temmuz Ruhunu diri tutmak, Milli Birlik ve Kardeşliğimize Kocaeli'den katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER tarafından düzenlenecek Duayla Nöbet Vakti’ne tüm halkımızı bekliyoruz.