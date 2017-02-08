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O güne karla uyanacağız!

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O güne karla uyanacağız!
Meteoroloji Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgeye göre kar yine geliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgeye göre kar yine geliyor. Hava bugün sağanak yağışlı. Yarın ve cumartesi ise parçalı bulutlu. Pazar günü ise kar yağışlı. Kar yağışı pazartesi günü de devam edecek. Ocak ayında iki kez karla tanışmıştık. Anlaşılan pazar günü de karla tanışacağız. 

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