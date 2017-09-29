O hastanede kardiyoloji bölümü kapatıldı!

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, devlet hastanesinde kardiyoloji bölümünün kapatılmasına tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdi

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Darıca Farabi Devlet hastanesinde Kardiyoloji Servisinin personel eksikliği gerekçe gösterilerek kapatılmasına, Sağlık personelinin kadro unvanı dışında idari memur olarak çalıştırılmasına sert tepki gösterdi. Darıca Farabi devlet hastanesi Baş Temsilcisi, İdris Çakır, Temsilci Hakan Şahin, Sendika üyesi Özlem Cağının da katıldığı açıklamada konuşan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker “Sağlığa ulaşımda ses hızı seviyesine gelindiğinin iddia edildiği bir ortamda ne yazık ki hastanelerin bazı bölümlerinin kapandığına şahit olmak acı bir çelişkidir. İlimizde görevden alınması gereken en son Hastane yöneticisi olması gereken eski yöneticinin yerine yenisini atayamayan anlayışın, sağlık da devrim yaptık söylemlerine artık vatandaş gülüp geçmektedir” dedi.

SÜSLÜ VE SİHİRLİ SÖYLEMLER

Sendika binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker “Hükümetin değerli üyeleri ve ilimizdeki yerel siyasetçilerin dillerinden düşürmedikleri bir cümle var sağlık da devrim yaptık. Bu Büyülü, sihirli söylemler ile vatandaşımızı aldattıklarını ve kandırdıklarını sanmaktadırlar, aslında söyledikleri dillerinden düşürmedikleri bu süslü ve sihirli söylemlere kendileri de inanmamaktadırlar. Söyledikleri süslü ve sihirli söylemlerin gerçeklerin üzerini örtemediğini yaşanan son örnek ortaya koymuştur. Temennimiz hükümet üyeleri ve yerel siyasetçiler bundan sonra süslü söylemler ve vaatler yerine, sorunlara çözüm üretirler” dedi.

ACI BİR ÇELİŞKİDİR

Değişe, değişe ve dönüşe dönüşe bir garip hale gelen sağlık sistemimizin geldiği son durumu Darıca Farabi devlet hastanesinde yaşanan durum özetlemektedir diyen Çeker “ Darıca Farabi devlet hastanesinde Kardiyoloji Servisi personel eksikliği nedeniyle kapatılmıştır. Artık hizmet vermemektedir. Sağlığa ulaşımda ses hızı seviyesine gelindiğinin iddia edildiği bir ortamda ne yazık ki hastanelerin bazı bölümlerinin kapandığına şahit olmak acı bir çelişkidir. İlimizde görevden alınması gereken en son Hastane yöneticisi olması gereken eski yöneticinin yerine yenisini atayamayan anlayışın, sağlık da devrim yaptık söylemlerine artık vatandaş gülüp geçmektedir” dedi.

111 EKSİK PERSONEL BULUNMAKTADIR

Sözlerine devam eden Çeker “Yüzbinlerce sağlık çalışanı atama beklerken, atanamadıkları için simitçilik, garsonluk, mermercilik, pazarcılık yapmak zorunda kalan kalifiye sağlık personelinin standart kadro oranlarına göre ”PDC” doğrultusunda personel atamalarını yapmayarak mevcut personellere köle muamelesi yapmak Sağlık Bakanlığına yakışmamaktadır. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun 17 Ağustos tarihinde yayınlamış olduğu PDC oranlarına baktığımızda Darıca Farabi Devlet Hastanesinde yaklaşık tüm meslek guruplarında eksiklik mevcuttur. Örnekleyecek olursak hastanede görev yapması gereken 22 adet Acil Tıp Teknisyeni olması gerekirken yaklaşık 10, 74 ebe olması gerekirken yaklaşık 45, 340 Hemşire olması gerekirken yaklaşık 270 hemşire görev yapmakta olup yaklaşık 111 eksik personel bulunmaktadır” dedi.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Çeker sözlerinin sonunda “Sağlık personelini asıl görevlerinde çalıştırmayarak personel eksikliğinden kardiyoloji servisinin kapanmasına sebebiyet verenler hakkında gerekli yasal işlemin yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız. Maliye Bakanı yaptığı açıklamada kamuya bu yıl 74 bin personel alınacağını ifade etmiştir. Bu sayıya bakıldığında sağlıkta personel istihdamında yine hayal kırıklığı yaşanacağı ve sorunların kronikleşerek yaygınlaşacağı görülmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı bu duruma müdahale etmeli ve personel istihdamını üst seviyeye çıkarmalıdır. Bunlar giderilmediği takdirde sağlık çalışanından mutlu ve verimli çalışmayı bekliyor olmanız hayal olacaktır. Buradan sizleri ve tüm yetkili mercileri uyarıyoruz. Yeterli kadro sayısını ve insani çalışma koşullarını hastanelerde sağlayın” dedi. Ahmet HAZER