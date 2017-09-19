AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 24 Eylül Pazar günü yapılması planlanan AKP Gebze İlçe Kongresi'nin başkan adayının neticelenmemesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi. Öte yandan mevcut ilçe başkanı Hasa Soba, genel merkezin kararıyla görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.
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O İlçede kongre ertelendi!
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 24 Eylül Pazar günü yapılması planlanan AKP Gebze İlçe Kongresi ileri bir tarihe ertelendi
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