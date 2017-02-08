Kocaeli’de Başiskele 7 Yıldızlı İlçe olarak biliniyor. Doğanın yeşili ile denizin mavisinin konu edindiği renkler, kulübün renkleri olarak kayıt altına alındı. 2016 ise kulübün kuruluş yılı olarak logodaki yerini aldı.
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O logonun anlamı
Yeni kurulan ve bu sezon ilk kez liglerde boy gösterecek olan Bahçecik Damlarspor’un logosundaki 7 yıldız, Başiskele’yi temsil ediyor.
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