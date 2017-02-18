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O parti de referandum kararını açıkladı!

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O parti de referandum kararını açıkladı!
Doğru Yol Partisi İl Başkanı Musa Göksal, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında il yönetim kurulu üyelerini açıklayarak referandumda ‘Hayır’ diyeceklerini açıkladı.

Doğru Yol Partisi İl Başkanı Musa Göksal, dün parti binasında düzenlediği basın açıklamasında il yönetim kurulunu açıklayarak referandumda ‘Hayır’ diyeceklerini belirtti. İl yönetim kurulunda görevlendirmelerin gelecek hafta yapılacağını açıklayan Göksal, esnafları tek tek dolaşarak referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlatacaklarını da ekledi.

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“HERŞEY HAYIRSIZ”

Bütün olumsuzluklara rağmen her şey hayırsız, biz de hayır diyeceğiz diye konuşan Göksal, Referandumdaki duruşlarının net olduğunu söyledi. Göksal, “Geçmiş 15 yılı değerlendirdik ve 15 yıl boyunca yapılan hiçbir şey yok. Ne işsizlikle, ne sanayiyle, ne üretimle alakalı hiçbir şey yapılmadı. Bu uzun süre zarfında memlekete yansıyan hiçbir şey yok. Bu kadar ‘Hayır’ın içinde biz de ‘Hayır’ diyeceğiz” şeklinde konuştu. Selin BECER

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