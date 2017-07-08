O plajımızda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Kandıra Cebeci, Kerpe'den sonra Bağırganlı Plajına da mavi bayrak asıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Büyükşehir Genel Sekreteri ilhan Bayram ve Bağırganlı Muhtarı Hüseyin Yılmaz katıldı. Protokol konuşmalarının ardından mavi bayrak göndere çekildi.
Mavi bayrağın verilme krtiterler:
1. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği.
2. Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi.
3. Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması.
4. Çevre Yönetimi