  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 26 °C

O plajımızda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

»
O plajımızda mavi bayrak dalgalanmaya başladı
Kocaeli 4. mavi bayrağını da göndere çekti

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Kandıra Cebeci, Kerpe'den sonra Bağırganlı Plajına da mavi bayrak asıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Büyükşehir Genel Sekreteri ilhan Bayram ve Bağırganlı Muhtarı Hüseyin Yılmaz katıldı. Protokol konuşmalarının ardından mavi bayrak göndere çekildi.

 

Mavi bayrağın verilme krtiterler:

1. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği. 
2. Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi. 
3. Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması.
4. Çevre Yönetimi

whatsapp-image-2017-07-08-at-12.39.jpg

dji_0105.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal ürünler Kandıra köylü pazarında08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
  • Turbo İsmail’den Vali Aksoy’a ziyaret08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:04
  • Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:03
  • Sakarya'daki vahşete onlar da sessiz kalmadı!08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:35
  • Kartepe’de eğlence başlıyor!08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
  • Festival var şenlik var!08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:00
  • İzmit Belediyesi Ağrı’yı güzelleştiriyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 00:24
  • Körfez'de festival coşkusu!07 Temmuz 2017 Cuma 22:31
  • İzmit'te şölen havası... Helvalar Bulut'tan...07 Temmuz 2017 Cuma 17:34
  • Gölkay baştan sona elden geçti07 Temmuz 2017 Cuma 17:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim