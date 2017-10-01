O raporu bir kez daha yayınlamanın tam zamanı

M.Tanzer Ünal

Biz, öyle “fıs fıs konuşanlardan” değiliz.

İki kelime söyleyip, arkasından “Aman kimse duymasın” diye tembihte de bulunayız.

İktidara, güçlüye yağ çekmek, etliye sütlüye karışmadan ortama göre yazı yazmak; aklımızın ucundan geçmez.

Kimsenin önünde eğilmeyiz, kimseye biat etmeyiz.

Özgürüz ve tarafsızız.

“Eğriye eğri, doğruya doğru” deriz.

Gerisi bizim için sinek vızırtısı.

Bu nedenle 43 yıldır ayaktayız…

Bu nedenle Kocaeli’nin en eski gazetesiyiz.

Bunları neden yazdım?

Geçenlerde bir arkadaşım telefon etti, “Senin yıllar önce yazılarında anlattığın olayları bir bir yaşadık. Ara sıra o yazıları bir kez daha yayınla da eskiyi hatırlayalım” dedi.

“Özellikle o BOP raporunu” diye de ekledi…

Ah o BOP raporu!

İlk yayınladığımda herkes gülüp geçmişti.

“Uydurma” diyen oldu…

“Senaryo” diyen de…

Bazıları da öfke kusmuştu.

Özellikle AKP’liler…

Onlar bu memlekete barış getireceklermiş de, bizim gibiler bunu engelliyormuş.

Kısa adı BOP olan Büyük Ortadoğu Projesi, bölgemizin huzuru için hazırlanmış.

BOP uygulanınca, Ortadoğu’daki bütün ülkeler kardeş kardeş yaşayacakmış.

Umutları ve beklentileri böyleydi.

Kendilerine öyle söylenmişti.

Dönemin Başbakanı Erdoğan da ABD dönüşü, “BOP eşbaşkanı” olduğunu gururlar söyleyince, artık bunun sorgu suali olmazdı.

BOP uygulanmalıydı ve coğrafyamız huzura kavuşmalıydı.

Tam böyle bir ortamda o raporu yayınlamıştım

Tarih, 8 Haziran 2009.

“Devlet için gözünü veren terörist” başlıklı yazımın girişinde “o raporu” yayınlamışım.

Yazımın rapor bölümü şöyleydi:

“Toplantı yeri, Beyaz Saray… Konusu, Büyük Ortadoğu Projesi… Irak işgalinin 20.günü…

Toplantı, başkanın oval ofisinde yapılıyor. Toplantıya Başkan Yardımcısı Dick Cheney, güvenlik danışmanı, milli savunma bakanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı, merkez ordular komutanı ve MİT başkanı katılıyor.

Dick Cheney, önündeki düğmeye basarak yan odada bekleyen uzamanın içeri gelmesini söylüyor.

Uzman içeri giriyor ve “Dünyayı şekillendirmek” amacıyla hazırladıkları raporu sunmaya başlıyor.

Raporun Türkiye bölümü şöyledir:

BOP’un (Büyük Ortadoğu Projesi) kilit ülkeleri Türkiye ve İran’dır. Bu iki ülke ya bizimle olmalı, ya da çökertilmelidir. Türkiye’nin konumu ve olaylara bakışı ile İran’ınki birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle uygulanacak politikalar ve planlar da farklı olmalıdır.

Türkiye’ye karşı ekonomik destekli bir seri psikolojik operasyon uygulanarak halkın, özellikle Silahlı Kuvvetler’in direnişi kırılmalıdır. Türkiye’yi ekonomik olarak kriz sınırında tutarak siyasal isteklerimize hayır diyemeyecek bir noktaya getirmeliyiz.

Bu planlar uygulanırken PKK örgütü de etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu planların uygulanmasında çok önemli olan medya desteği için Türkiye’de yeterli altyapımız mevcuttur.

Türkiye’de küreselleşme ve ılımlı İslam modeli üzerinde çalışırken, Azerbaycan’da ve İran’da sosyal yapıya dönük milliyetçilik planları uygulanmalıdır.”

Rapor ne diyor, ne diyor?

*Türkiye, ya bizimle olmalı ya da çökertilmelidir.

*Türkiye’ye karşı ekonomik destekli psikolojik operasyon yapılmalı, halkın ve Silahlı Kuvvetler’in direnci kırılmalıdır.

*Türkiye’ye karşı planlar uygulanırken PKK etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

*Bu planların uygulanmasında çok önemli olan medya desteği için Türkiye’de yeterli altyapımız vardır.

Raporun özeti bu!

Bu raporda yazılanları yaşadık mı, yaşamadık mı?

Bu rapor ne zaman hazırlanmış?

Nisan 2003’te…

ABD’nin Irak’ı işgali 21 Mart 2003 olduğuna ve BOP toplantısı da işgalden 20 gün sonra yapıldığına göre, toplantı tarihi 10 Nisan 2003…

Ben bu raporu köşemde hangi tarihte yayınlamışım?

8 Haziran 2009.

Bugün hangi tarihteyiz?

2 Ekim 2017…

Şöyle geride bıraktığımız yıllara bir bakın!

Olup biteni, yaşadıklarımızı gözünüzün önüne bir getirin!

*ABD, yıllardır Türkiye’yi çökertmek için elinden geleni yapıyor mu?

Yapıyor…

*Türkiye’ye karşı ekonomik destekli psikolojik savaş uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor mu?

Ediyor…

*Halkın direncini kırmak için çalışma yapıldı mı?

Yapıldı…

*Türk Silahlı Kuvvetleri’nin direnci kırıldı mı?

Kırıldı… Hem de çok kez. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla… Arkasından silahlı kuvvetlere FETÖ hainlerini yerleştirerek ve 15 Temmuz darbe girişimiyle.

*Türkiye’ye karşı planlar uygulanırken PKK etkin bir şekilde kullanıldı mı?

Kullanıldı… Kullanılmaya da devam ediliyor.

*Ve bizim mesleğin yüzkarası hali… Ne yazık ki, bütün bu hainlikler, medya tarafından da desteklendi.

Bütün bunların hepsini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz.

Ben bu hainlikleri 8 yıl önce yazdım ve yazdığım için de akıl almaz baskılara uğradım.

“Barış düşmanı” ilan edildim…

Şu oldu, bu oldu…

Her neyse…

Gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatarak, vicdanlarımızı körleterek bugünlere geldik.

Hiç olmazsa bugün, içinde bulunduğumuz tehlikenin farkında olalım.

Yarın “çok geç” olabilir.