O vali, o rektör, o kaymakam…

M.Tanzer Ünal

O vali, o rektör ve o kaymakam; Türk kamuoyunun hayret dolu bakışları arasında, referandumda “evet” vereceklerini açıkladıklarında, doğrusu çok merak etmiştim.

Acaba “devletin üst kesimi”, devlet ciddiyetini hiçe sayarak “evetçi” kesilen o vali, o rektör ve o kaymakama, “Siz ne yapıyorsunuz, lütfen kendinize gelin” diyecek miydi?

Demediler…

Ağızlarını açıp tek kelime söylemediler.

Bundan anladım ki, iktidar, ülkemdeki tüm valilerin, rektörlerin ve kaymakamların, önümüzdeki günlerde “evet cephesi”nde yer almasında bir mahzur görmüyor.

Bu nedenle kapıyı kapatmadı.

Ben bu anlamı çıkardım, sizi bilmem…

Devletin valisi, devletin rektörü ve devletin kaymakamı; her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe gereksinim duyduğumuz bir dönemde, ayrışmaya taraf olursa, bunun sonu nereye varacak?

Bunu düşünen var mı?

Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay özrü

Ben ilk defa rastlıyorum.

Büyükşehir Belediyesi hata yapacak, söz verip sözünü yerine getiremeyecek, dönüp halktan özür dileyecek…

Olacak şey değil!

Demek, yavaş yavaş kibirli tutumlarını bir tarafa bırakıyorlar.

Oysa özür dilemek, kişiler için de kurumlar için de son derece uygar bir davranış!

Yaparsın, yapamazsın, sebep şudur budur, döner özür dilersin.

Şimdi Büyükşehir, bunu yaptı.

Genel Sekreter Tahir Büyükakın, tramvay projesini zamanında tamamlayamadıkları için Twitter hesabından özür diledi.

“Akçaray inşaatının yapımı için kendimize 550 günlük hedef koyduk ve bu hedefi kamuoyuna duyurduk. Belirlediğimiz hedefin süresi bugün tamamlandı. Zaman hedefimizi gerçekleştiremedik. Zaman kaybının nedeni ne olursa olsun, hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüz ve özür dileriz.

Mart ayı sonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlayıp, test sürüşlerine başlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Akçaray ilk raylı sistem yatırımımız. Vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayışa minnettarız.”

Tahir Büyükakın’ın özür açıklaması böyle!

Tahir Bey’i, özür açıklaması nedeniyle kutluyorum.

Ancak bir şeyi daha belirtmeden edemeyeceğim.

Keşke özür dilerken yeni bir süre vermeseydi.

“Mart ayı sonuna kadar inşaat çalışmaları tamamlanacak” demeseydi…

Bitmez, bu tramvay inşaatı mart sonuna filan bitmez!

Derbent’te bir ızgara salonu

Perşembe akşam gazeteden çıktım eve doğru giderken Necdet Akar aradı.

“Tanzer Bey, yarın Derbent’te bir dostumuzun kasap ızgara salonu açılışı var, siz de buralı sayılırsınız, evden çıkışta bir uğrayabilirseniz sevinirim…”

Balaban’da oturuyorum ya, Derbent komşumuz, orada olup bitenler ve açılışlar da birinci derecede ilgi alanımız içinde.

Kaldı ki, Necdet Akar iyi bir arkadaşımız, onun daveti benim için önemli.

“Açılış saatinde değil, ama öncesinde uğrar hayırlarım” dedim.

Açılış cuma günü 14.30’da, ben öğleyin uğradım.

Gazeteye gitmek için evden çıktığımda…

***

Derbent’te tren istasyonunun tam karşısında yeni ızgara salonu…

Adı, “Kartepe Kasap Izgara”.

Derbent’te bizim de ara sıra alışveriş yaptığımız Kasap Ali, yan taraftaki dükkânları da almış, şimdi moda oldu ya, işi “kasap ızgara”ya çevirmiş.

Baktım, Necdet Akar hemen girişte.

Beni Kasap Ali’nin babası Nail Bey’le tanıştırdı.

İçeri girdik, açılış hazırlıklarını hep birlikte izledik.

Etler hazırlanmış…

Şişler istif edilmiş…

Izgara çoktan kıvamına getirilmiş…

Döner kesilecek halde…

Bir masaya oturduk anlatmaya başladık.

Bir taraftan da servis edilen döner ve kasap köfteyi tadıyoruz.

İkisi de nefisti.

Döner hafifti, lezizdi, ağızda dağılıyordu.

Köfte desen, üzerine yok.

Demek et iyi, pişiren de usta olunca, böyle bir sonuç çıkıyor.

Derken, Ali de geldi masamıza.

Ailenin, Derbent’te kasaplığa başlaması 20 yıl olmuş.

Köken Erzincan.

Ankara’da da düzenleri var.

Nail Bey, Erzincan-Ankara-İzmit arasında mekik dokuyor.

***

Masamız kalabalıklaştıkça kalabalıklaştı.

Sohbetimize Muhtar Güneş Hallaç da katıldı.

Biraz sonra da elinde baston bir ihtiyar yaklaştı masamıza.

“Haydar Akar’ın babası” dediler.

Celal Akar…

Celal Bey’le tanışmamız yıllar öncesine rastlar.

O Kocaeli Adliyesi’nde yazı işleri müdürü, ben genç bir tercüman.

“Yazılarını takip ediyorum” dedi.

Yaşlanmış…

Ayaklar iflas etmiş, bastonla yürüyor.

Yaşlarımızı ortaya koyduk, ben 70, Celal Bey 80!

***

Baba-oğula, Nail Bey ile oğlu Ali’ye, “Hayırlı olsun, çok iyi bir iş yapmışsınız, burası teleferik nedeniyle yakında büyük önem kazanacak. Maşukiye nasıl hareketlendiyse, burası da öyle hareketlenecek” dedim.

Birkaç öneride bulundum, örneğin küçük bir fırın yapmalarını, fırın olmadan kebap işinin tat vermeyeceğini anlattım, hak verdiler “En kısa zamanda” dediler.

***

Sevgili okurlarım, sık yazma fırsatım olmuyor, kilo nedeniyle biraz da geri duruyorum, ancak ağız tadı konusunda da iddialıyım.

Tat nedir, lezzet nedir, nerede ne yenir, iyi bilirim.

Yolunuz düşerse uğrayın veya fırsat yaratıp gidin, Derbent’teki “Kartepe Kasap Izgara”yı çok beğeneceksiniz.

Eti sağlam, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

İyi insanları, düzgün iş yapanları destekleyelim ki, çevremiz iyilik ve güzelliklerle dolsun.