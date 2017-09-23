Obur Börekçi hayırı olsun

İzmit’te bir işyeri daha faaliyete geçti. Tepecik Mahallesi Bakırcılar Çarşısı’ndaki Obur Börekçi’nin açılışını İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan yaptı.

Sultan Aksal’ın sahibi olduğu Obur Börekçi’nin kurdelesini hayırlı olsun dileğiyle kesen Başkan Doğan” genç girişimci kardeşimizi tebrik ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum” dedi. Bosna Hersek’e özgü közde börek ile içli köfte, çiğ börek ve mantı da satılacak işyerinin sahibi Sultan Aksal da Başkan Doğan’a açılışa katıldığı için teşekkür etti.