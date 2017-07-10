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Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi

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Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi
Körfez'de bir dairenin mutfağında unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi

Körfez Tütünçiftlik Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 3 katlı binadan çıkan yoğun duman çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesine üzerine olay yerine 110 İtfaiye ekibi sevk edildi. Binaya giren ekipler, yangının olmadığını ocakta unutulup yanan yemeğin mutfaktan yoğun dumanların çıkmasına sebep olduğunu aktardı. Gerçeğin anlaşılması üzerine çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.

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